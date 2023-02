(ha). Nachdem vor nicht einmal zwei Wochen eine Tankstelle im Hamburger Stadtteil Horn

überfallen wurde, hat die Polizei zwei jugendliche Tatverdächtige ermittelt. Der mutmaßliche 15-jährige Haupttäter sitzt bereits in Untersuchungshaft. Gestern Morgen vollstreckten die Ermittler zwei auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen in Billstedt und Horn sowie einen Haftbefehl gegen den 15-Jährigen. Hierbei kamen an beiden Anschriften auch Spezialeinheiten zum Einsatz.

Bei den Durchsuchungen stellten die Polizisten neben Beweismitteln für die Tat unter anderem noch verbotene Pyrotechnik und Messer, zwei hochwertige Fahrräder sowie eine geringe Menge Marihuana sicher. Die Auswertungen und Ermittlungen des LKA 164 dazu dauern noch an. Der 15-Jährige wurde noch gestern einem Richter vorgeführt, der ihm den Haftbefehl verkündete. Der 16-Jährige verblieb mangels Haftgründen auf freiem Fuß.

Im Zuge der Durchsuchungen trafen die Beamten in der Billstedter Wohnung auch auf den 31-jährigen kosovarischen Vater des jüngeren Tatverdächtigen. Auch gegen ihn lagen zwei Haftbefehle, unter anderem wegen Diebstahls, Widerstands, versuchter Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis, vor. Der Gesuchte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis in der Innenstadt zugeführt.