(mr). Hamburg trauert. Die beliebte Schauspielerin Nadja Tiller ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Wie Freunde und Angehörige bestätigt haben in der Nacht vom 20. auf den 21. Februar 2023. Sie zählte zu den bekanntesten deutschsprachigen Filmstars der 1950er und 1960er Jahre und wirkte in über 130 Film- und Fernsehproduktionen mit. Mehr als fünf Jahrzehnte lang galt Nadja Tiller als Vorzeigedame des deutschsprachigen Films. Auch in internationalen Produktionen macht Nadja Tiller mit. Sie drehte unter anderem mit O. W. Fischer, Curd Jürgens, Mario Adorf und Jean Gabin und galt zu ihrer besten Zeit als erotischste Frau des europäischen Films. Bis ihrem Tod lebte sie in einer Hamburger Seniorenresidenz direkt an der Elbe.

Zunächst hat Nadja Tiller nur kleine Rollen. Durch „Die Barrings“ (1955), „Die Buddenbrooks“ (1959) und vor allem durch den Film „Das Mädchen Rosemarie“ (1958) gelingt ihr der Durchbruch. Darin spielt sie die Edelhure Rosemarie Nitribitt – diese Rolle macht sie zum Star. Zusammen mit Til Schweiger, Nina Hoss, heiner Lauterbach und unter anderem Hannelore Elsner zieht sie ein Millionenpublikum an sich. Seitdem sieht man Nadja Tiller wiederholt in einigen weiteren Hauptrollen und verschiedentlich als Gastdarstellerin in Fernsehproduktionen. Nach langer Kinoabstinenz wurde sie 2005 von Til Schweiger in seinem Roadmovie „Barfuss“ besetzt. Zudem stand sie 2009 in der Filmkomödie „Dinosaurier – Gegen uns seht ihr alt aus!“ vor der Kamera, was zugleich auch ihre letzte Rolle in Film und Fernsehen war.

Auch nach Ende der großen Kino-Ära ist sie gefragt, zum Beispiel im Musical „Applaus“. Gemeinsam mit ihrem langjährigen Ehemann Walter Giller begeistert sie auf Theatertourneen ihr Publikum.

Nadja Tiller starb wenige Wochen vor Vollendung ihres 94. Lebensjahres am 16. März 2023 in der Nacht vom 20. auf den 21. Februar 2023 im Augustinum Hamburg.