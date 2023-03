(ha/mr). Seit diesem Schuljahr gilt der kostenlose Hamburger Ferienpass für Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 19 Jahren in allen Schulferien. Bislang gab es die Ferienpass-Aktion ausschließlich in den Sommerferien. Nun also auch in den bevorstehenden Frühlings- und Herbstferien. Hamburger Schülerinnen und Schüler haben über ihre Schulen bereits die Flyer mit dem Ferienpass-Kärtchen bekommen.

Das Ferienpass-Angebot auf der Internetseite www.ferienpass-hamburg.de ist bunt und vielfältig. Durch Filterfunktionen bleibt es aber dennoch übersichtlich. So können Kinder, Jugendliche und Eltern gezielt nach bestimmten Zeiträumen, Altersgruppen und Bezirken suchen. Ausflugsziele in der Metropolregion für die ganze Familie sind in der Rubrik „Nah und Fern“ zu finden, während sich Freizeiten für allein reisende Kinder und Jugendliche in der Rubrik „Ferien- und Erholungsangebote“ finden lassen. Besonders beliebt sind die Rubriken „Sport und Spaß“ mit Sport- und Spielangeboten und „Abenteuer und Entdeckungen“ mit Hamburger Sehenswürdigkeiten. Wer schon weiß, was er in den Ferien machen möchte, kommt über die Suchfunktion am schnellsten zum Ziel.

Unter den über 200 Angeboten für die Frühjahrsferien gibt es beispielsweise Unternehmungen für die ganze Familie wie das Panoptikum, die Kinder-Oper „Der kleine Freischütz“, einen Ausflug ins Museum oder zur Böhmetalbahn. Im Mittelpunkt stehen aber Aktivitäten, die Kinder und Jugendliche alleine unternehmen können wie Tanz-, Theater- oder Film-Workshops, Sport-Camps, Workshops zu Technik und Naturwissenschaft oder Kreativ-Angebote. Die Seite www.ferienpass-hamburg.de wird täglich aktualisiert, so dass es sich lohnt, öfter mal vorbeizuschauen.

Kinder und Jugendliche, die in Hamburg zur Schule gehen, erhalten über ihre Schule einen Flyer, der auf die Ferienpass-Angebote im Internet hinweist und der natürlich das gewohnte Ferienpass-Kärtchen zum Ausfüllen enthält. Die Flyer liegen außerdem zur kostenlosen Mitnahme in Jugendämtern, Kundenzentren, öffentlichen Bücherhallen und in vielen Hamburger Budni-Filialen aus. Das Ferienpass-Kärtchen kann auch auf www.ferienpass-hamburg.de heruntergeladen werden. Die Ferienpass-Kooperationspartner sind gebeten, auch den selbstausgedruckten Ferienpass zu akzeptieren. Mit dem Ferienpass gibt es oft Ermäßigungen. Manche Angebote sind ganz kostenlos.

Die Ferienpass-Flyer gibt es auf der Website www.jiz.de auf Arabisch, Englisch, Farsi, Französisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Türkisch und Ukrainisch als Download. In der Regel sind die Ferienpass-Angebote auf Deutsch. Mit dem Filter „Für wenig Deutschkenntnisse geeignet“ lassen sich Angebote filtern, an denen auch Kinder und Jugendliche Spaß haben, die erst wenig Deutsch sprechen.

Weiterhin online abrufbar sind Rallyes wie der Entdecker-Ferienpass, eine Umgebungsrallye, welche Lehrkräfte nutzen können, um mit ihren Klassen die Ferien vor- und nachzubereiten, und natürlich auch die beliebten Stadtsafaris, die das JIZ in Kooperation mit dem Jungen Literaturhaus gestaltet hat.

Hintergrundinformationen zum Ferienpass

Seit 1969 bietet der kostenlose Hamburger Ferienpass Schülerinnen und Schülern zwischen 5 und 19 Jahren, die ihre Ferien in Hamburg verbringen, jede Menge Ferienspaß. Einige Veranstaltungen richten sich auch an jüngere Kinder oder die ganze Familie. Manche Angebote sind nur für Kinder und Jugendliche, die in Hamburg zur Schule gehen, andere nicht. Die Bedingungen legen die jeweiligen Veranstalter fest. Außerdem wurden mit der Rubrik „Ferien- und Erholungsangebote“ auch Reisen in den Ferienpass integriert.

Der Ferienpass kann unabhängig vom Einkommen der Eltern genutzt werden. Die Angebote sind so vielfältig wie die Interessen der Kinder und Jugendlichen: Ob Kultur, Musik und Theater, Natur und Umwelt, Spiel, Sport und Abenteuer, Technik und Experimente – alle kommen auf ihre Kosten. Viele Angebote sind kostenlos, kostenpflichtige oftmals bei Vorlage des Ferienpasses ermäßigt. Viele Veranstalter bieten zudem Ermäßigungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes, für Bezieher von ALG I oder ALG II an.

Die meisten Veranstaltungen sind in Hamburg, denn auch in der Stadt, in der die Kinder und Jugendlichen leben, gibt es viel zu entdecken. Manche Angebote sind außerhalb, so dass die ganze Familie zusammen einen tollen Ausflug machen kann.

Anbieter, die Interesse an einer Kooperation mit dem Hamburger Ferienpass haben, wenden sich einfach telefonisch unter 040 / 428 23 48 30 oder per E-Mail an ferien@bsb.hamburg.de an das JIZ oder registrieren sich direkt auf der Seite www.ferienpass-hamburg.de.