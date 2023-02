(ha). Staatsanwaltschaft und Polizei haben am Morgen des 22. Februar 2023 gemeinsam 19 Durchsuchungsbeschlüsse sowie vier Haftbefehle im Hamburger Stadtgebiet vollstreckt. Insgesamt 13 Männer sind verdächtig, seit Ende des Jahres 2021 in zwei getrennt voneinander agierenden Gruppierungen arbeitsteilig als sogenannte Drogenlieferdienste Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen getrieben zu haben.

Umfangreiche Ermittlungen brachten die Hamburger Strafverfolgungsbehörden auf die Spur der Tatverdächtigen im Alter von 20 bis 73. Die Ermittler des Drogendezernates (LKA 68) gehen zurzeit davon aus, den Männern fast 3.150 Drogenauslieferungen innerhalb der letzten 14 Monate nachweisen zu können. Einige von ihnen fungierten hierbei größtenteils als Kontaktpersonen zwischen den Bestellern und Auslieferfahrern. Andere wiederum transportierten die Drogen (überwiegend Kokain) zu den Erwerbern.

In diesem Zusammenhang erwirkte die Staatsanwaltschaft insgesamt 19 Durchsuchungsbeschlüsse für 16 Wohnungen und zwei Gewerbeobjekte vorwiegend im Hamburger Westen sowie ein Bankschließfach in Niendorf. Neben diesen vollstreckten die rund 200 Beamten vier Haftbefehle gegen zwei 22 und 23 Jahre alte Deutsche, einen 36-jährigen Italiener sowie einen 41-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Sie werden nun einem Haftrichter vorgeführt.

Im Rahmen der Durchsuchungen beschlagnahmten die Polizisten unter anderem rund 120 Gramm zum Verkauf abgepacktes Kokain, diverse Verpackungsmaterialien, circa 75.000 Euro Bargeld, 35 hochwertige Taschen und Uhren, Mobiltelefone, Messer sowie Schreckschusswaffen. Darüber hinaus arrestierten die Ermittler ein Grundstück und einen Sportwagen mit einem Gesamtwert von fast einer dreiviertel Million Euro.

Die von der Staatsanwaltschaft und dem LKA 68 geführten Ermittlungen dauern weiterhin an.

Betrüger bestehen auf Paypal bei Kleinanzeigen

Im Internet floriert der Handel. Allerdings können Käufer als auch Verkäufer viel Geld verlieren. Symbolfoto: Röhe

(mr). Ob hood.de, ebay-kleinanzeigen.de, kalaydo.de oder markt.de: der virtuelle Flohmarkt floriert. Was früher der traditionelle Flohmarkt mit aufgestellten Tapeziertischen war, ist heute der Kleinanzeigenmarkt im Internet. Auch Ebay Kleinanzeigen gehört zu den Flohmärkten im Internet. Diese Plattform erfreut sich in Deutschland enormer Beliebtheit, weil es nie leichter war ohne große Anmeldung, Gegenstände, die man nicht mehr braucht, weiterzuverkaufen oder zu tauschen. Vor allem fallen keine Gebühren an! Niemand muss Einstellgebühren oder nach einem Verkauf Provisionen bezahlen. Der Nachteil an einem Handel im Internet ist natürlich, das man sich sein Gegenüber nicht in die Augen schauen kann und somit nicht weiß, ob der Verkäufer vertrauensvoll ist oder nicht.

