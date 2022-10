(ha/mr). Am 24. September wurde gegen 12 Uhr eine 74-jährige Frau aus dem Stadtteil Hamm Opfer eines Tötungsdelikts. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau vom Pflegedienst tot in ihrer Wohnung einer Seniorenunterkunft im Luisenweg aufgefunden. Im Rahmen einer rechtsmedizinischen Untersuchung wurde festgestellt, dass sie gewaltsam zu Tode kam. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 74-Jährige am Tag (23. September) vor ihrem Auffinden getötet wurde. Als tatrelevant gilt insbesondere der Zeitraum zwischen 12 Uhr und 19 Uhr. Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Mordkommission (LKA 41) und der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg die Tat nicht aufklären. Die Ermittler suchen daher mögliche Zeugen und fragen: wer hat im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Wer wurde in jüngerer Vergangenheit im Tatortumfeld ungefragt von unbekannten Personen aufgesucht oder angesprochen? Vor dem Hintergrund vorliegender Erkenntnisse geht es den Ermittlern hier insbesondere auch um ältere Menschen, die möglicherweise von Unbekannten mit einem „südländischen“ Akzent angesprochen wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

Ein Fahrzeug der Mordkommission steht am Luisenweg in Hamburg-Hamm. Im Hintergrund ist die Senioreneinrichtung zu sehen, in der die Frau offenbar ermordet wurde. Foto: FoTe Press/Röhe

Das neue Logo der Hamburger Allgemeine Rundschau mit dem Claim „Hummel Hummel. Infos Infos“.

„Tag der offenen Tür“ an der Grundschule Lehmkuhlenweg.

(ha). Am Sonnabend, den 5. November 2022, findet ab 11 Uhr in der Aula der “Tag der offenen Tür” an Grundschule Lehmkuhlenweg in Hamburg-Sülldorf statt. Eingeladen sind alle Eltern von kommenden Erstklässlern und Vorschülern. Coronabedingt beschränkt sich der „Tag der offenen Tür“ auf eine Informationsveranstaltung in der Aula (11 Uhr und 12 Uhr) sowie eine Führung durch die Schulräume, um den Besuchern einen Einblick in den Schulalltag und das pädagogische Konzept der Schule zu ermöglichen. Schulleitung, Lehrkräfte, die zukünftigen Klassenlehrerinnen der 1. Klassen und der Vorschule sowie die Verantwortlichen für die Nachmittagsbetreuung (GBS) stehen Ihnen für Fragen und Informationen gerne zur Verfügung. Leider können die Kinder in diesem Jahr nicht mitkommen, da es keine Bastel- oder Beschäftigungsangebote gibt. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 040 / 428 93 88-0 oder per Mail an schule-lehmkuhlenweg@bsb.hamburg.de.

Weitere Veranstaltungen finden Sie hier…