(ha). Am Sonnabend, den 15. November 2025, von 12 bis 16 Uhr ist es soweit, es gibt einen Basar im ReeWie-Haus. Es erwartet dern Besucher viele Stände mit selbst hergestellten Produkten von Marmelade über Mützen zu Tischdeko ist alles dabei, was das Herz begehrt.

Zusätzlich zu unseren kreativen Produkten bieten wir kleine Workshops zu Kalligraphie, Akupressur und Tai Chi an. Wer eine schnelle Hilfe bei digitalen Fragen braucht, ist auch sehr willkommen,

Kulinarisch werdet Ihr mit leckeren selbstgebackenen Kuchen und Quiches verwöhnt. ReeWie-Haus,

Wiebischenkamp 58, Hamburg-Eidelstedt.

