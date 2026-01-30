Anne Schäfer läuft im Bademantel bei minus 3 Grad am Baumwall

(mr/ha). Respekt! Schauspielerin Anne Schäfer („Tatort“, „Der Alte“, „SoKo Lepizig“) steht aktuell für eine neue Netflex-Serie als Hauptdarstellerin vor den TV-Kameras. In einer Drehstartmeldung heißt es: Sie ist klug, eigensinnig und ein bisschen chaotisch. Er ist neugierig, spontan und völlig unbeeindruckt von Regeln. In „Love & Chaos“ (Arbeitstitel, vorher „Liebe und Anarchie“) prallen zwei Welten aufeinander, die sich erstaunlich gut ergänzen. Gerade haben die Dreharbeiten für die romantische Komödie in Hamburg begonnen.

Basierend auf der urkomischen schwedischen Vorlage „Kärlek & Anarki“ erzählt die neue Serie die Geschichte einer ehrgeizigen Unternehmensberaterin und eines jungen IT-Technikers, die auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein könnten: Sophie (gespielt von Anne Schäfer), erfolgreiche Karrierefrau, verheiratet, Mama von zwei Kindern ist deutlich älter als Max (Simon Ludwig), der mit seinem lockeren Blick auf die Welt beinahe reizvoll jugendlich wirkt. Und trotzdem: Was als harmlose Spielerei beginnt, wird schnell zu einer leidenschaftlichen, unkonventionellen Beziehung, die beide dazu bringt, über sich hinauszuwachsen.

Anne Schäfer spaziert am Baumwall

entlang. Foto: FoTe Press

Das Drehbuch entwickelten Elena Senft (Kleo, Feste und Freunde – Ein Hoch auf uns!) und Laura Lackmann (Zwei im falschen Film, Mängelexemplar). Die Regie übernehmen Hermine Huntgeburth (Die Wespe, Neue Vahr Süd) und Charlotte Rolfes (Samira, Frau Jordan stellt gleich). Produziert wird die Serie von btf (How to sell drugs online (fast), King of Stonks), Executive Producerin ist Jule Everts.

Neben Anne Schäfer und Ludwig Simon in den Hauptrollen, sind Ulrich Noethen (Der Untergang, Das Sams), Emma Falck (Die Vorkosterinnen), Hans Löw (Liebes Kind, Toni Erdmann, In my Room), Zeynep Bozbay (Push, Bubbles), Moritz Führmann (Alphamännchen, Harter Brocken) und Hans-Uwe Bauer (Das Leben der Anderen, Goodbye Lenin) in weiteren Rollen zu sehen.

Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau traf das Filmteam unter anderem auf dem Rathausmarkt, der Halbinsel Entenwerder und in Rothenburgsort an.

Bereits gestern und heute machte das Filmteam am Baumwall in der Hamburger Innenstadt Halt, um weitere Szenen zu produzieren. Nachdem das Filmteam heute vom Neuschnee überrascht wurde, musste die TV-Crew mehrere Männer engagieren, die eine Fußgängerbrücke mit Besen und Schneeschiebern vom Schnee befreite. Erst danach konnte das Filmteam drehen. Die Szene: Anne Schäfer läuft nur in leichten Schlappen und einem weißen Bademantel den Fußgängerweg entlang. Eine Frau mit einem großen Windhund kommt ihr entgegen. Sie dreht sich kurz um und geht dann in die Straße Steinhöft.

Diese Szene wird zweimal geprobt, mehrere Male gedreht. Dazu baut die Filmcrew das Set um, damit aus verschiedenen Blickrichtungen gedreht werden kann. Bei minus drei Grad schon eine Leistung, die die Schauspielerin erbracht hat. Aber mehrere Crew-Mitglieder waren sofort zur Stelle und reichten der Darstellerin eine dicke Winterjacke.

Ludwig Simon wird von

einer TV-Kamera

gefilmt. Foto: FoTe Press

Über Love & Chaos (AT)

Die verheiratete Unternehmensberaterin Sophie erhält den Auftrag, den alteingesessenen Hamburger Traditionsverlag “Blomberg & Ulmann” zu modernisieren. Dort beginnt sie ein provokantes Spiel mit dem jungen IT-Techniker Max, bei dem sie sich gegenseitig dazu herausfordern, sich über gesellschaftliche Konventionen hinwegzusetzen. Damit bringen sie nicht nur Chaos ins verstaubte Team, sondern kommen sich auch gefährlich nah …

Über btf

Die Kölner Produktionsfirma btf wurde 2012 von Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann gegründet und realisiert neben Serien auch Dokumentationen, TV-Shows, Kinofilme und Videospiele. Zu ihren größten Erfolgen gehört die Netflix-Serie HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST), die ARD TV-Show DIE CAROLIN KEBEKUS SHOW, die ZDF-Dokuserie FC HOLLYWOOD und die Amazon Prime-Serie PERFEKT VERPASST mit Anke Engelke und Bastian Pastewka, die auch bereits von Executive Producerin Jule Everts umgesetzt wurde.

