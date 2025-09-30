(mr). Ein Mann sitzt heute Morgen mitten auf dem Hamburger Rathausmarkt auf einer schmalen Holzkiste und hält ein Pappschild in die Höhe: „Hallo Staat. Ich bleib privat“ steht drauf. Ein uniformierter Polizist steht nebenan und duldet offenbar die Ein-Mann-Demo, denn er geht nach kurzer Zeit zum Eingang des Rathauses. Eine Frau setzt sich neben dem Demonstranten und es kommt zu einer Unterhaltung. Ist es nicht eigentlich verboten, auf dem Rathausmartk zu demonstrieren? Antwort: es ist keine echte Demonstration, es handelt sich um angemeldete Dreharbeiten für eine neue Netflix-Produktion.

Die Hamburger Regisseurin Hermine

Hundgeburth zeigt dem uniformierten

Kleindarsteller, wie er in der gedrehten Szene

agieren soll. Fotos: FoTe Press

Beim Demonstranten handelt es sich um Schauspieler Hans Uwe Bauer („Tatort“, „Polizeiruf 110“, „Sarah Kohr“), bei der Frau um die bekannte Darstellerin Anne Schäfer („Der Barcelona-Krimi“) . Beide stehen aktuell für das Projekt „Liebe & Anarchie“ vor der TV-Kamera, das in Hamburg gedreht wird. Das Original der Serie ging bereits vor fünf Jahren unter dem Namen „Love & Anarchy“ an den Start und war bei Netflix zu sehen. Zwei Staffeln sind seit 2020 erschienen – nun wird offenbar eine deutsche Version produziert. Wir trafen die Fimcrew heute auf dem Rathausmarkt, auf dem sie bis etwa 10 Uhr gedreht haben.

Die Filmklappe von „Liebe & Anarchie“, die auf

dem Hamburger Rathausmarkt mehrfach

geschlagen wurde.

Mit einem umfangreichen Technik-Fuhrpark rollte die TV-Crew bereits früh morgens an und baute große Aufheller und Abschatter, sowie umfangreiche TV-Technik wie Monitore und TV-Kameras auf dem Rathausmarkt auf. Etwa zehn Filmblocker positionierten sich rund um das Filmmotiv und sorgten dafür, dass keine Passanten durchs Bild liefen – das war schwieriger als gedacht. Schließlich gehen zu dieser Zeit zahlreiche Passanten zur Arbeit oder schlicht und einfach bummeln. Mehrmals wurde die Szene gedreht, bis Regisseurin Hermine Huntgeburth zufrieden war. Danach zog das Filmteam nach Informationen unserer Redaktion nach Blankenese, um weitere Szenen zu drehen.

Die beiden Schauspieler Anna Schäfer und Hans Uwe Bauer auf dem Rathausmarkt in Hamburg.

Welche Schauspieler neben Hans Uwe Bauer und Anne Schäfer noch in der deutschen Version der Serie zu sehen sein werden, ist ebenso wenig bekannt wie der Starttermin.

Produziert wird die Serie von der Kölner Produktionsfirma btf GmbH.

Anna Schäfer trägt die leere Holzkiste, Hans Uwe

Bauer hält sein Pappschild in der Hand. Laut

Drehbuch verlassen die beiden Schauspieler den Rathausmarkt…