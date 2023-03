(ha). Am Sonntagvormittag hat ein Unbekannter in Bergedorf einen Kiosk überfallen und mit einer mutmaßlichen Gaswaffe auf den Angestellten geschossen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hielt sich der bislang unbekannte Täter zunächst einige Minuten in dem Kiosk auf, bevor er an den Angestellten (63) herantrat und ihn mit einer Schusswaffe bedrohte. Als der 63-Jährige versuchte, dem Täter die Waffe abzunehmen, schoss dieser ihm ins Gesicht. Nach einem kurzen Handgemenge flüchtete der Unbekannte ohne Beute in Richtung des S-Bahnhofs Nettelnburg.

Nach Eingang des Notrufs leitete die Polizei sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen führten.

Durch den Schuss mit der mutmaßlichen Gaswaffe wurde der Kioskangestellte im Gesicht verletzt und erlitt eine zumindest temporäre Gehörschädigung. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Täter wird bislang wie folgt beschrieben: etwa 17 bis 22 Jahre, etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter, schlank, dunkel bekleidet, unter anderem mit einer schwarzen Kapuzenjacke, trug ein schwarzes Basecap mit einem weißen Emblem.

Das Bergedorfer Raubdezernat (LKA 173) hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

König Charles und Königin-Gemahlin Camilla zu Gast in Hamburg

(ha). Charles III., König des Vereinigten Königreiches Großbritannien und Nordirland, und Königin-Gemahlin Camilla besuchen am 31. März 2023 die Freie und Hansestadt Hamburg. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher empfängt das Königspaar im Rathaus zu einem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt. Zudem ist es geplant, dass das Königspaar den Hamburger HAfen besucht.

Auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht König Charles III. zusammen mit Königin-Gemahlin Camilla und einer Delegation vom 29. März bis 31. März 2023 die Bundesrepublik Deutschland. Weitere Stationen des Staatsbesuchs neben Hamburg sind Berlin und Brandenburg.

Erster Bürgermeister Peter Tschentscher: „Der Besuch von König Charles III. und Königin-Gemahlin Camilla ist eine große Ehre für die Freie und Hansestadt Hamburg. Er stärkt die guten Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Hansestadt, die als „britischste Stadt auf dem Kontinent“ gilt.“