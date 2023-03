(ha/ds). Das ist doch mal eine starke Zahl: 15.971. So viele Schülerinnen und Schüler starten im August 2023 an Hamburgs staatlichen weiterführenden Schulen, wie die zuständige Schulbehörde mitteilt.

Bildungssenator Ties Rabe hat kürzlich die Anmeldezahlen für die kommenden fünften Klassen bekanntgegeben: Insgesamt ist die Zahl der Anmeldungen für die Klasse 5 der staatlichen weiterführenden Schulen mit 15.971 Schülerinnen und Schülern um 1.275 angestiegen (Vorjahr 14.696), vor allem aufgrund von ukrainischen Schülerinnen und Schülern, die aus IVK in Regelklassen wechseln. Das kommende Schuljahr bedeutet für Hamburgs Schulen aufgrund dieses kriegsbedingt enormen Schülerzahlwachstums eine besondere Herausforderung, sowohl im Hinblick auf Raumkapazitäten als auch bei den Personalressourcen.

Für die fünften Klassen der 64 Gymnasien meldeten sich bislang 8.151 Schülerinnen und Schüler an (51,0 Prozent), 488 mehr als im Vorjahr (7.663), an den 60 Stadtteilschulen sowie den vier 6-jährigen Grundschulen meldeten sich bislang 7.820 Schülerinnen und Schüler an (49,0 Prozent), 787 mehr als im Vorjahr (7.033). Allerdings ist damit zu rechnen, dass noch nachträgliche Anmeldungen erfolgen.

Senator Ties Rabe wird in einer Mitteilung wie folgt zitiert: „Mit der Stadtteilschule und dem Gymnasium bietet Hamburg zwei gleichwertige und attraktive Schulformen, die beide von Hamburgs Schülerinnen und Schülern sowie Hamburgs Eltern anerkannt und geschätzt sind.“

Die Schulwahl ist je nach Region und Bezirk sehr unterschiedlich. So entscheiden sich Schülerinnen und Schüler aus Hamburg-Mitte zu 68 Prozent für den Besuch einer Stadtteilschule, auch in den Bezirken Hamburg-Nord (57 Prozent), Bergedorf (53 Prozent) und Harburg (53 Prozent) ist die Stadtteilschule beliebter als das Gymnasium. Dagegen führt das Gymnasium in den Bezirken Eimsbüttel (65 Prozent), Altona (56 Prozent) und Wandsbek (57 Prozent). In den Anmeldezahlen enthalten sind auch 204 Schülerinnen und Schüler aus Schleswig-Holstein, die überwiegend ein Hamburger Gymnasium (152 Schüler) und seltener einer Stadtteilschule (52 Schüler) gewählt haben.

Die Zuwächse der Anmeldzahlen für die fünften Klassen sind nicht in allen Bezirken gleich: Altona (+220), Bergedorf (+167), Eimsbüttel (+184), Hamburg-Mitte (+272), Hamburg-Nord (+155), Harburg (+58) und Wandsbek (+173).

Bei den Anmeldezahlen stehen in der Regel eine Reihe besonders beliebter Stadtteilschulen an der Spitze. In diesem Jahr ist Hamburgs beliebteste weiterführende Schule die Julius-Leber-Schule in Schnelsen mit 249 Anmeldungen. Es folgen die Heinrich-Hertz-Schule (Winterhude) mit 247 Anmeldungen, die Stadtteilschule Oldenfelde (234), die Gyula-Trebitsch-Schule in Tonndorf (216) und die Stadtteilschule Lurup (215). Platz 6 teilen sich die Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg (206) und das erste Gymnasium: Gymnasium Ohmoor in Niendorf (206). Auf den weiteren Plätzen der beliebtesten weiterführenden Schulen folgen die Max-Brauer-Schule in Ottensen/Bahrenfeld (203), das Gymnasium Süderelbe in Neugraben-Fischbek (195), die Stadtteilschule Bergedorf (194), die Stadtteilschule Richard-Linde-Weg in Lohbrügge und das Gymnasium Grootmoor in Bramfeld (jeweils 190).

Die stärksten Zuwächse verzeichnen der Campus Kieler Straße in Altona-Nord (+106 Anmeldungen), die Stadtteilschule Oldenfelde (+87), der Campus HafenCity (+68), das Gymnasium Langenhorn (+68), die Stadtteilschule Lurup (+54), die Stadtteilschule Niendorf (+52), das Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer in Eimsbüttel (+50), die Stadtteilschule Richard-Linde-Weg in Lohbrügge (+45), das Gymnasium Osterbek (+45) und das Christianeum in Othmarschen (+44).

2021 neu gegründet und somit zum dritten Mal als Anmeldeschule zur Verfügung standen das Gymnasium Rotherbaum und die Campus-Schule HafenCity. Für das kommende Schuljahr stehen der „Campus Kieler Straße“ (Stadtteilschule mit gymnasialem Zweig) und das Gymnasium Langenhorn in den Startlöchern und haben bereits an der Anmelderunde für Klasse 5 teilgenommen. Für das Schuljahr 2024/25 steht die Neugründung von vier weiterführenden Schulen an.

Eltern können ihre Kinder an jeder Hamburger weiterführenden Schule ihrer Wahl anmelden. Dieses Elternwahlrecht wird bei der Zuweisung der Schulplätze durch die Schulbehörde sehr ernst genommen. Das ist für die Schulen nicht immer einfach, denn je nach Elternwahl schwankt die Schülerzahl an einzelnen Schulen von Jahr zu Jahr sehr stark, selbst wenn sich die Schülerzahlen im gesamten Bezirk nur wenig ändern. Werden an einer Schule mehr Schüler angemeldet als es Schulplätze gibt, haben die Schülerinnen oder Schüler Vorrang, die aufgrund einer besonderen sozialen Härte auf den Besuch der Schule angewiesen sind, oder deren Geschwister bereits die Schule besuchen, oder die am nächsten zur Schule wohnen und den kürzesten Schulweg haben.

Die Bescheide über die zugewiesenen Schulplätze werden üblicherweise in der zweiten Aprilhälfte an die Eltern versandt. Das neue Schuljahr 2023/24 beginnt am 13. August 2023, die Einschulungen der neuen Fünftklässler finden in der Regel am 17. August 2023 statt.

Anmeldezahlen zum Schuljahr 2023/24 im Detail (Anmeldungen 5. Klassen):

Gymnasien: 8.151, davon 152 Gastschüler (Vorjahr: 7.663)

Stadtteilschulen: 7.620, davon 52 Gastschüler (Vorjahr: 6.830)

5. Klassen Schulversuch 6-jährige Grundschulen: 200 (Vorjahr: 203)

Stadtteilschulen mit den höchsten Anmeldezahlen:

Julius-Leber-Schule (Schnelsen): 249

Heinrich-Hertz-Schule (Winterhude): 247

Stadtteilschule Oldenfelde: 234

Gyula Trebitsch Schule Tonndorf: 216

Stadtteilschule Lurup: 215

Stadtteilschulen mit den höchsten Zuwächsen:

Campus Kieler Straße (Altona-Nord) +106

Stadtteilschule Oldenfelde +87

Campus HafenCity +68

Stadtteilschule Lurup +54

Stadtteilschule Niendorf +52

Gymnasien mit den höchsten Anmeldezahlen:

Gymnasium Ohmoor (Niendorf): 206

Gymnasium Süderelbe (Fischbek-Falkenberg): 195

Gymnasium Grootmoor (Bramfeld): 190

Helmut-Schmidt-Gymnasium (Wilhelmsburg): 186

Gymnasium Rahlstedt: 181

Gymnasien mit den höchsten Zuwächsen:

Gymnasium Langenhorn +68

Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer (Eimsbüttel) +50

Gymnasium Osterbek (Bramfeld) +45

Christianeum (Othmarschen) +44

Hansa-Gymnasium Bergedorf +42

6-jährige Grundschulen:

Schule Rellinger Straße (Eimsbüttel): 45 Anmeldungen (Vorjahr: 54)

Schule Vizelinstraße (Lokstedt): 27 Anmeldungen (43)

Schule Grumbrechtstraße (Heimfeld): 79 Anmeldungen (49)

Schule An der Burgweide (Wilhelmsburg): 49 Anmeldungen (27)

Anlage

Übersicht Anmeldezahlen Klasse 5 für das Schuljahr 2023/24, alle Schulen

Hinweis

Die genannten Zahlen sind Anmeldezahlen nach Erstwunsch. Bei überangewählten Schulen erfolgt in den kommenden Wochen die Umverteilung nach Zweit- und Drittwunschschulen sowie, wenn diese Schulen ebenfalls ihre Kapazitätsgrenze erreicht haben, die Zuweisung an eine andere Schule.