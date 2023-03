(mr). Das dürfte der Filmcrew der Amazon-Serie „Die Discounter“ nicht gefallen. Ihr neuer Drehort ist jetzt von jedermann öffentlich einsehbar: bei Google-Maps. Dabei suchen sich Filmgesellschaften zunehmend Drehorte und Kulissen aus, die Fans oder Schaulustige nicht auf anhieb finden. Schließlich haben sie meist einen engen Drehplan, in dem eine Folge oder ein Film fertig produziert sein muss. Fans, die womöglich Filmarbeiten stören und Schauspieler belagern, können den Drehplan durcheinander bringen. Regelmäßig auftauchende Kulissen – wie die Polizeistation von „Morden im Norden“ – ist beispielsweise in einem Hinterhof am Hammer Deich in Hamburg-Hammerbrook. Dort können die Filmschaffenden ungestört drehen. Auch das „Großstadtrevier“ hat sein Revier auf einem Firmengelände ausgesucht: im Studio A3 von Studio Hamburg wurde das 14. Kommissariat gebaut – inklusive Parkplätzen für die Streifenwagen. Auch hier kann die Filmcrew ungestört drehen.

Bei „Die Discounter“ war es bislang ein leerstehendes Gebäude an der Kieler Straße, das als Kulisse „Feinkost Kolinski“ fungierte. Dieser Drehort steht allerdings nicht mehr zur Verfügung, denn er wird in diesen Tagen zu einer Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Erste Container und Zäune wurden bereits aufgestellt. Also mustse sich die Filmcrew einen neuen Standort suchen und fand ein seit fünf Jahren leerstehenden Discounter-Markt an der Gubener Straße im Stadtteil Jenfeld. Er ist durch umliegende Hochhäuser nicht gleich einsehbar – liegt etwas versteckt. Seit dem 20. Februar laufen die Vorbereitungen für die Dreharbeiten der dritten Staffel, seit vergangener Woche wird dort gedreht.

Die „neue“ „Kolinski“-Filiale an der

Gubener Straße in Hamburg-Jenfeld. Foto: FoTe Press/Röhe

Offenbar ist ein Fan auf die Filmarbeiten aufmerksam geworden. Denn bei Google-Maps wurde ein entsprechender Eintrag „Feinkost Kolinski“ eingetragen. Seitdem ist der fiktive Handlungsort der Amazon Prime-Serie für jedermann zu lesen. Zwar hängen an der Fassade des Ladens mehrere blau-gelbe „Kolinski“-Schilder – aber der Drehort war bislang eher unscheinbar. Mithilfe von „Google-Maps“ kann nun also jeder mittels Navigationssystem den eigentlich geheimen, neuen Drehort finden.

Übrigens: bei Außendrehs auf dem Parkplatz vor dem Discounter sind so genannte Filmblocker und Sicherheitsmitarbeiter positioniert, die Passanten und Fans ein wenig auf Abstand halten. Man muss also Glück haben, bei den Filmarbeiten zuschauen zu können…

Noch bis zum 1. April 2023 soll in Jenfeld gedreht werden. Weiterer bekannter Drehort ist eine Skihalle in Wittenberg.