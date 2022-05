(ha/mr). In einem leerstehenden Gebäude an der Kieler Straße melden sich „Die Discounter“ zum erneuten Schichtbeginn: Drehstart für Staffel 2 der Amazon Exclusive Serie, produziert von Christian Ulmen und Carsten Kelber für Pyjama Pictures, wie es in einer Pressemeldung heißt.

Die neuen Episoden erzählen den teils wahnwitzigen Alltag im Feinkost Kolinski in Altona weiter. Bei allen Konflikten im und um das Team von Filialleiter Thorsten Kruse (Marc Hosemann) wird schnell klar: Es gibt wieder Chaos- und Schockmomente en Masse.



Der Filialleiter steht schwer unter Druck. Der Umsatz ist im Keller, das Gesundheitsamt rückt an, und schließlich setzt ihm seine Chefin noch die Pistole auf die Brust. Auch diverse Liebesbeziehungen im Markt sorgen für ordentlich Stress. Als wenn das nicht schon genug Konfliktpotenzial hätte, herrscht weiter ständig Ärger mit den anderen Kolinski Filialen. Der ewige Streit gipfelt beim Sommerfest in einem absoluten Höhepunkt…

Szenenfoto: Schauspieler Bruno Alexander (rechts)

bestellt sich ein halbes Hähnchen und

unterhält sich mit Stephan Schad, der eine Portion

Pommes genießt. Ein Kameramann filmt die Szene.





Zum Cast der zweiten Staffel gehören unter anderem wieder Marc Hosemann als Thorsten, Bruno Alexander als Titus, Klara Lange als Pina, Ludger Bökelmann als Peter, Rapperin Nura Habib Omer als Flora, Marie Bloching als Lia, Merlin Sandmeyer als Jonas, David Ali Rashed als Sammy, Doris Kunstmann als Frau Jensen und Wolfgang Michael als Wilhelm. Auch in den neuen Episoden können sich die Zuschauer auf Gastauftritte freuen, darunter Frederick Lau und Kida Khodr Ramadan.



Christian Ulmen und Carsten Kelber fungieren erneut als Produzenten von „Die Discounter“. Für das Drehbuch zeichnen wieder Oskar Belton, Emil Belton und Bruno Alexander von „Kleine Brüder“ verantwortlich, die auch die Regie und den Schnitt der Serie übernehmen.

Das Filmteam dreht überwiegend in dem Gebäude, so dass Passanten von draußen bei den Filmarbeiten nicht dabei sein können. Es kommt aber gelegentlich vor, dass auf dem Parkplatz vor dem leerstehenden Discount-Gebäude gefilmt wird. So beispielsweise auch am Freitag, dem 13. Mai.

An einem Hähnchenstand, der direkt vor dem Discounter auf dem Parkplatz platziert ist, beispielsweise. Schauspieler Bruno Alexander kommt an den Hähnchenstand, bestellt sich ein halbes Hähnchen. Dann unterhält er sich mit einem Mann, der eine Portion Pommes genießt. Gemeinsam stehen sie an einen Tisch.

Die Filmklappe von „Die Discounter“.

In einer weiteren gedrehten Szene zieht ein Mann dem Hähnchenstand den Stromstecker heraus. Direkt vor dem Discounter agiert Rapperin Nura als Sängerin, die die Kunden veräppelt. Auf einer Bühne (auf Holzpaletten) macht sie ordentlich Stimmung, während Kunden mit ihrem Einkaufswagen an der Bühne vorbeilaufen. Um was es genau geht bleibt unbekannt. Unser Reporter beobachtet die Dreharbeiten vom öffentlichen Grund aus, steht daher etwa 30 Meter vom Filmset entfernt und kann leider den Inhalt nicht mitbekommen. Apropos mitbekommen: als das Filmteam mehrere Pressefotografen und Journalisten am Bürgersteig bemerkt, kippt die Stimmung. Die Erste Aufnahmeleiterin läuft wutentbrannt zu den Pressefotografen, will das Fotografieren unterbinden. Auch ein weiteres Crewmitglied kommt angerannt, hält einen Zettel vor eines der Kameraobjektive. Selbstverständlich intervenieren die Pressevetreter gegen dieses Verhalten und machen weiterhin ihre Arbeit.

Auch Rapperin Nura ist nicht sehr begeistert von den Fotoaufnahmen, zeigt den „Stinkefinger“ und beleidigt die Fotografen mit den Worten „Fotoheinis“. Nunja. Nicht jeder Mensch wurde von seinen Eltern erzogen. Eigentlich könnten die Schauspieler dankbar sein, dass Pressevertreter auf die Filmaufnahmen aufmerksam geworden sind und über die zweite Staffel „Der Discounter“ berichten. Aber offenbar handelt die Filmcrew nach dem Motto: „schlechte Presse ist auch Presse“.

Zwar zeigt sie auch in einer gedrehten Szene einem Kunden (Komparsen) den Stinkefinger – das entschuldigt aber nicht das Verhalten gegenüber der Presse.

Szenenfoto: Rapperin Nura spielt die Rolle der Flora

und steht auf einer Holzpalettenbühne vor dem Discounter.

