(mr). Gerade jetzt in der warmen Jahreszeit ist es schnell zu: Lebensmittel fangen an zu schimmeln. Sind sichtbare Schimmelpilze zu sehen, dürfen sie nicht mehr verzehrt werden. Nur in wenigen Fällen reicht es, lediglich die betroffenen Stellen zu entfernen.

Wer eine Packung Erdbeeren oder beispielsweise eine geöffnete Packung Käse im Kühlschrank zu lange liegen lässt oder das angebrochene Glas Marmelade aus der hintersten Ecke des Kühlschranks nach Wochen öffnet, kann eine unschöne Überraschung erleben. Es könnte sein, dass diese Lebensmittel sich einen Pelz zugelegt haben und nun an der Oberfläche mit ekligem weißlichen, grünen oder grauen Schimmelflecken überzogen sind.

Großzügig wegschmeißen – Ihre Gesundheit wird sich freuen

Viele Menschen kommen auf die Idee, die schlechten Beeren auszusortieren und Schimmelflecken aus der Marmelade zu entfernen. Auch schmeißen viele Menschen einfach die betroffenen Scheiben Käse weg – die anderen hingegen nicht. Aber genau hier sollte größte Vorsicht geboten sein! Auch wenn kein Schimmel zu sehen ist, bedeutet das noch lange nicht, dass das Lebensmittel wieder genießbar ist.

Meistens sind auch die anderen Käse- oder Mettwurstscheiben vom Schimmelbefall betroffen, wenn auch nicht gleich sichtbar. Schimmel beziehungsweise Schimmelsporen verbreiten sich vor allem über die Luft. Treffen sie auf nährstoffreiche Lebensmittel vermehren sich. Ein natürlicher Prozess, denn Schimmelpilze kommen überall in der Natur vor. Verbraucher sehen lediglich den Schimmelrasen auf der Oberfläche der Lebensmittel, der allerdings nur ein kleiner Teil des Schimmelpilzes sein kann. Letztendlich führt Schimmel zum Verderben von Lebensmitteln.

Wer Schimmel auf Mettwurst, Mortadella, Lyoner oder beispielsweise Teewurst entdeckt, sollte sie sofort entsorgen. Auch Tomaten oder Gurken sollten komplett weggeschmissen werden, wenn sie angeschimmelt sind. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt: „Bei Hartkäse, wie Parmesan oder bei luftgetrockneten Wurstwaren und Schinken, kann der Schimmel großflächig entfernt werden. Dies gilt aber nur, wenn die weißlich-grünlichen Flecken lediglich an der Oberfläche des Produktes auftreten und es sich um ganze Stücke beziehungsweise Würste handelt.“

Tipps Ihrer Hamburger Allgemeinen Rundschau: