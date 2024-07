(mr). Im Stadtteil Lurup ist es am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Um kurz nach 21 Uhr soll ein Notruf bei der Polizei eingegangen sein, bei dem eine mögliche Geiselnahme mehrere Personen gemeldet wurde. Zudem soll es Hinweise darauf gegeben haben, dass sich ein Mann in einer Wohnung verschanzt und mit der Zündung einer Handgranate gedroht hätte. Sofort rasten zahlreiche Streifenwagen von verschiedenen Kommissariaten in das Gebiet in Nähe der Elbgaupassagen an. Die eintreffenden Beamten sperrten den Bereich an der Spreestraße Ecke Elbgaustraße großflächig ab, setzten dazu Helme auf und bewaffneten sich mit Maschinenpistolen.

Spezialeinheit zur Befreiung der Geiseln angerückt

Die Entschärfer der Polizei Hamburg

stehen vorsorglich bereit.

Zeitgleich wurden mehrere Spezialeinheiten alarmiert, darunter die Unterstützungseinheit für erschwerte Einsatzlagen (USE) und das SEK. Mit über zehn Fahrzeugen rückte das SEK an, die maskierten und schwer bewaffneten Beamte analysierten die Situation. Auch Feuerwehr und Notärzte waren alarmiert, standen bereit. Auch die Entschärfer der Polizei waren vorsorglich angerückt und standen vor der Elbgaupassage.

Auch ein Scharfschütze war im Einsatz – er positionierte sich auf einem Balkon. Anwohner wurden aufgefordert von den Fenstern fernzubleiben und den Straßenbereich zu meiden. Die Lage wurde von Beamten vor Ort als kritisch bezeichnet.

Nach mehr als einer Stunde Anspannung dann Entwarnung. Polizisten gaben vor Ort bekannt, dass Spezialkräfte den Geiselnehmer überwältigt hätten. Er wurde mit Handschellen gefesselt und mit einer Spukschutzhaube versehen. Der Mann soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Nach Informationenn der Hamburger Allgemeinen Rundschau soll der Geiselnehmer außer seiner Mutter keine weiteren Geiseln genommen haben.

Der Bereich um das Mehrfamilienhaus,

in dem der Mann seine Mutter als

Geisel genommen haben soll, wurde weiträumig abgesperrt.

Warum der Sohn seine Mutter zur Geisel genommen haben soll, ist bislang noch unbekannt. Die Polizei ermittelt.