(mr/ha). Die Fahrzeughalle der Feuer- und Rettungswache 11 in der Innenstadt gleicht einem Fernsehstudio: TV-Kamera, Scheinwerfer, Monitore, jede Menge Crewmitglieder aus Kostüm, Maske, Requisite, Ton und Licht, sowie Schauspieler. Allerdings sind es junge Schauspieler – ganz junge Schauspieler! Es sind „zwei Pfefferkörner“, die an diesem Drehtag vor der TV-Kamera stehen.

Der Leiterwagen

DLK 1 (Drehleiter mit Korb) der Wache 11.

Rechts im Bild ein Teil der Filmcrew.

Einige Male muss das gut zwanzigköpfige Filmteam den Dreh ab- oder zumindest unterbrechen. Denn an der Innenstadtwache ist viel los, so dass etwa alle zehn Minuten ein Rettungswagen oder mehrmals der gesamte Löschzug ausrücken muss. Dann fahren die Retter natürlich mit Blaulicht und Martinshorn vom Hof. Dass in diesem Moment keine Dialoge mit den hochempfindlichen Mikrofonen aufgenommen werden können, ist klar.

Das Filmteam von „Die Pfefferkörner“ nutzt aktuell die Sommerferien, um neue Folgen der beliebten Kinderserie zu produzieren. In einer früheren Drehstartmeldung im Frühling dieses Jahres gab die ARD bekannt: Zum 21. Mal entstehen in Hamburg neue Folgen für die erfolgreiche ARD-Kinderserie. Unter der Regie von Philipp Scholz feiern jetzt fünf Detektivinnen und Detektive Abschied und fünf neue Kinder zwischen 9 und 12 Jahren treten das besondere Erbe an. Krimifälle rund um die Hamburger Speicherstadt lösen künftig die Pfefferkörner Taara (Josefine Maxima), Malin (Ida Carlo), Kofi (Mathieu Noël), Jules (Tibet Held) und Piet (Noah Lusander). Und auch sie sind spannenden Verbrechen auf der Spur: Es geht u. a. um Drogenverkauf auf dem Schulhof, internationalen Wildtierschmuggel, einen spektakulären Kunstraub und Diebstahl unter Freunden.

Eine Feuerwehrfrau öffnet eine Tür zu einem Geräteraum.

Die beiden „Pfefferkörner“ Jules (Tibet Held) und Malin (Ida Carlo)

schauen aufmerksam zu. Rechts filmt ein Kameramann die Szene.

Fotos: FoTe Press

Anja Jabs, Benjamin Hessler und Silja Clemens schrieben die Bücher für die vier neuen Episoden „Shutdown“, „Der gestohlene Adler“, „Das Hüpftier“ und „Neuanfang“. Die Dreharbeiten sind noch bis zum 28. März geplant. Damit starten „Die Pfefferkörner“ in die 21. Staffel, die voraussichtlich ab Frühjahr 2025 im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen sein wird. Weitere Drehblöcke unter der Regie von Janco Christiansen, Hannah-Lisa Paul und Andrea Katzenberger sind für die Sommer- und Herbstferien 2024 geplant.

Neben den Genannten spielen in den jetzt entstehenden Folgen 261 bis 264 die sich verabschiedenden Pfefferkörner Sophia Grande, Mads Albatros, Melody Rose und Jan Friedrichsen sowie unter anderem Sonja Hurani, Pascal Houdus, Zandile Darko, Tim Ehlert, Meryem Moutaukkil und Haytham Hmeidan.

Die Feuer- und Rettungswache 11 in der Innenstadt

Hamburgs. Das Löschgruppenfahrzeug links im Bild

wurde extra für die Filmarbeiten bereitgestellt.

„Die Pfefferkörner“ wird produziert von der Letterbox Filmproduktion (Produzent: Holger Ellermann) im Auftrag der ARD unter Federführung des NDR für Das Erste. Kamera: Henri Nehlsen, Herstellungsleitung: Askild Stielow, Produktionsleitung: Christoph Heitmann und Stephan Engelmann, Redaktion: Sandra Le Blanc-Marissal (NDR). „Die Pfefferkörner“ ist eine ARD-Gemeinschaftsproduktion unter Federführung des NDR.

„Die Pfefferkörner“ begeistern übrigens schon seit 25 Jahren: Am 27.Dezember 1999 lief die erste Folge im KiKA.

In den vergangenen Tagen traf unser Reporter die Filmcrew bereits bei Filmarbeiten in Wandsbek an. Den Artikel können Sie hier lesen…

Das „Pfefferkorn“ Jules (Tibet Held) steht alleine

vor der Tür, zu der es in einen Geräteraum der

Feuerwehr geht. Ein Kameramann filmt ihn dabei.