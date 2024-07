(ha/mr). Seit 1999 begeistert die Kinder-Krimi-Reihe “Die Pfefferkörner” (ARD) Jung und Alt. Im Jahr 2024 bekommt die Serie neue Folgen und ein neues Team. Die Dreharbeiten dazu laufen in diesen Tagen bereits auf Hochtouen. Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau hat das Filmteam an der Papenstraße in Wandsbek gesichtet. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen machte die Filmcrew dort an einer Tankstelle mit angeschlossener Waschstraße („blitz blank“) Aufnahmen.

Welche Rolle spielt diese junge Frau?

Szenenfoto: FoTe Press

Gedrehte Szene unter anderem: Ein auffälliger PKW fährt die Papenstraße entlang, biegt auf das Gelände der Tankstelle. Der Wagen fährt ins Gebäude – offenbar eine Werkstatt. Ist er etwa geklaut? Es erweckt den Eindruck, als bekommt dieser Wagen eine neue Lackierung. Zwei „Pfefferkörner“ stehen am Rande des Tankstellengeländes und beobachten die Szene.

Die Kinderserie “Die Pfefferkörner” geht unter der Regie unter anderem von Philipp Scholz, Hannah-Lisa Paul und Andrea Katzenberger und Janco Christianden in ihre mittlerweile 21. Staffel. Inhaltlich geht es laut einer Mitteilung des Senders in den neuen Folgen um spannenden Kriminalfälle – etwa Drogenhandel an einer Schule oder auch einen spektakulären Kunstraub.

Nachdem bereits in den Frühjahrsferien gefilmt wurde, sollen nun auch die Sommer- und Herbstferien für weitere Folgen genutzt werden. Zu sehen sind die neuen Folgen voaussichtlich ab Anfang 2025 in der ARD und in der Mediathek.

Produziert werden “Die Pfefferkörner” für das Erste im Auftrag des NDR von der Letterbox Filmproduktion unter der Leitung von Holger Ellermann.