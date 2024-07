(ha). Am 18. Juli 2024 gegen 00:05 Uhr pöbelte ein 40-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger lautstark vor dem Bundespolizeirevier in Harburg. Beamte der Wache kontrollierten den Mann, welcher alkoholbedingt nicht mehr in der Lage war sich auf den Beinen zu halten.

„Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und gestützt zum Bundespolizeirevier Hamburg-Harburg verbracht“, sagt Sprecherder Bundespolizei Robert Hemp und ergänzt: „Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,10 Promille.“

Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Bulgaren fest. Der Mann bekam anschließend in einer Zelle der Bundespolizei ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und wurde später wieder entlassen.