(mr). Es sind Sommerferien in Hamburg und traditionell veranstalten Polizei und Feuerwehr in den „großen Ferien“ ihren Kinder-Hit-Tag – und zwar am kommenden Dienstag (23. Juli 2024) zwischen 10 bis 15 Uhr. Auch dieses Mal gibt es zahlreiche Attraktionen und Vorführungen für die kleinen und großen Besucher.

Noch bevor die Pforten zum Gelände im Stadtteil Alsterdorf geöffnet werden, stehen sicherlich viele Kita-Kinder und Familien Schlange, um aufs Gelände zu gelangen – so zumindest war das Bild im vergangenen Jahr. Begrüßt wurden sie von netten Polizistinnen und Polizisten, die den Besuchern einen Lageplan in die Hand drückten. Der Kindertag ist bei den Hamburgerinnen und Hamburgern sehr beliebt.

Die Vorstellungen des Verkehrskaspers, der Motorrad-, Reiter- und Diensthundestaffel der Polizei sorgen ebenso wie die Darbietungen der Jugendfeuerwehr und die Rundfahrten mit Einsatzfahrzeugen für Spaß und Spannung. Immer wieder ein Höhepunkt: die Vorführungen der Motorradstaffel.

Die Polizei- und Feuerwehrtaucher, die Wasserschutzpolizei und auch die Hubschrauberstaffel der Polizei werden auch dieses Jahr eindrucksvoll ihre Tätigkeiten vorstellen. Ein Fahrradparcours, eine Schminkstation und Wasserspiele mit der Feuerwehr sind weitere der zahlreichen Möglichkeiten, die für einen tollen Tag sorgen.

Vor Ort werden Spenden gesammelt und gemeinsam mit dem Erlös des Speisenverkaufs an den „Familienhafen Hamburg – ein ambulanter Kinderhospizdienst“ gespendet. Die Scheckübergabe findet im Beisein von Bürgermeister Peter Tschentscher, dem stellvertretenden Amtsleiter der Feuerwehr Jan Peters und dem stellvertretenden Amtsleiter der Polizei Mirko Streiber um 13 Uhr statt.

Da keine Parkmöglichkeiten auf dem Polizeigelände zur Verfügung stehen und Parkmöglichkeiten im Umfeld knapp sind, wird eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln (U-Bahnhaltestelle Alsterdorf (U1)) empfohlen.