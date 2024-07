(mr/ha). Für alle Nutzer der U-Bahnlinie 1 wird es vom 22. Juli bis 25. August komplizierter. Grund: Die Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN) nutzt die fahrgastschwächeren Sommerferien für Arbeiten an der U1-Haltestelle Meßberg, die nicht im laufenden U-Bahn-Betrieb umgesetzt werden können. Für den Zeitraum vom 22. Juli bis zum 25. August fahren deshalb keine U-Bahnen zwischen den Haltestellen Jungfernstieg und Hauptbahnhof.

„Ein Ersatzverkehr mit Bussen muss nicht eingerichtet werden, weil alle Fahrziele mit anderen Schnellbahnen, mit Bussen oder zu Fuß gut erreichbar sind“, sagt Saskia Huhsfeldt aus der Presseabteilung. Dabei baut die HOCHBAHN auf die Erfahrung der letzten Sperrung der U1 im Innenstadtbereich.

In der Haltestelle Meßberg werden im Rahmen des barrierefreien Ausbaus in den kommenden Wochen unter anderem die Bahnsteige für den niveaugleichen Ein- und Ausstieg erhöht und das Leitsystem für sehbehinderte Menschen verlegt. Die Arbeiten zum Einbau der Entrauchungsanlage wurden termingerecht abgeschlossen, sodass die nun anstehenden Arbeiten in den Sommerferien umgesetzt werden können.

Das Gesamtprojekt soll im kommenden Sommer abgeschlossen sein. Dann ist die komplette U1 barrrierefrei ausgebaut. Lediglich die Haltestelle Kiekut wird aufgrund der sehr niedrigen Fahrgastzahlen nicht umgebaut. Aktuell sind 96 Prozent aller U-Bahn-Haltestellen barrierefrei. Die U3-Haltestelle Saarlandstraße befindet sich im Ausbau. Die beiden letzten U3-Haltestellen sind Sierichstraße (Ausbau 2027) und Sternschanze (Neubau erforderlich).