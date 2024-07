(as/ha). Mit seinem Debüt-Album „Ich liebe Menschen“ setzt Comedian Bülent Ceylan ein Zeichen und stellt gleichzeitig auch die Weichen für den ernstzunehmenden Musiker, der er seit vielen Jahren ist. Auf der gleichnamigen Tour bringt er seit April 2024 – gemeinsam mit seiner Band – Menschen, Kulturen und Religionen zusammen, indem er Musik mit Haltung vereint. Aufgrund der großen Nachfrage spielen Bülent und Band im Januar 2025 weitere Live-Shows.

Garantiert werden sie das Publikum nicht nur zum Headbangen bringen – denn Bülent Ceylan kann

weitaus mehr als nur Metal. Mit einer gekonnten Mischung aus Metal-, Pop- und Rock-Songs, sowie

eingängigen Balladen, werden sich Bülent und seine Band in die Herzen des Publikums spielen. Seine

Titel vermitteln klare Botschaften gegen Fremdenhass und Mobbing. Liebe ist gleichermaßen ein ganz

wichtiger Bestandteil. Bülent möchte mit seiner Musik zum Ausdruck bringen, „Schluss mit diesem

ganzen Hass. Es muss viel mehr Platz für Liebe, vor allem aber für die Nächstenliebe sein.“.

Bülent Ceylan hat somit seinen ganz eigenen Musikstil gefunden. Mit seinem Album, und seiner ersten

Live-Tour mit eigener Band hat er sich einen Jugendtraum erfüllt. Die vierköpfige Band setzt sich

zusammen aus: Julia Lange an der Gitarre und Tobi Stulz ebenfalls an der Gitarre und gesangliche

Verstärkung für Bülent, Hannes Merten am Bass und am Keyboard, sowie Marcel Vojvodic am

Schlagzeug. Trotz ihres jungen Alters verstehen die Musiker ihr Handwerk und beweisen, dass sie

absolute Vollprofis sind.

Von seinem musikalischen Talent konnten sich die Zuschauer bereits bei „The Masked Singer“ oder bei

seinen Live-Auftritten beim Wacken Open Air oder dem Summer Breeze Open Air überzeugen. Auch

bei seinen Comedy-Shows lässt es sich der Mannheimer nicht nehmen, seiner Leidenschaft für die

Musik nachzugehen.

Am 17. Januar 2025 machen sie mit ihrer Album-Tour auchin Hamburg im DOCKS Halt und bringen das Publikum nicht nur zum Headbangen – denn Bülent Ceylan & Band können weitaus mehr als nur Metal. Sie spielen sich mit einer gekonnten Mischung aus Metal-, Pop- und Rock-Songs, sowie eingängigen Balladen in die Herzen des Publikums. Einlass ist um 18, Beginn ist um 19 Uhr. Kartenvorverkauf unter www.s-promotion.de unter der Tickethotline 060 73 / 72 27 40 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

