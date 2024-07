(mr). Mit einem spektakulären Dreh sorgte das Filmteam der ZDF-Serie „Notruf Hafenkante“ kürzlich in der Hamburger Innenstadt für Aufsehen. Unterhalb der Graskellerbrücke (Nähe Rödingsmarkt) wurde eine junge Frau von mehreren Männern überfallen und unter anderem mit einem Baseballschläger bedroht.

Matthias Schloo (links) und Zejhun Demirov

rennen als Polizisten an der Uferpromenade

Am Alsterfleet entlang. Fotos: FoTe Press

Glücklichweise waren zwei Streifenpolizisten in der Nähe und wurden auf den Überfall aufmerksam: Mattes Seeler (gespielt von Matthias Schloo) und Malik Hakim (gespielt von Zejhun Demirov). Beide Polizisten rennen an der Uferpromenade Am Alsterfleet runter zur Brücke. Sie zücken ihre Dienstwaffen und rufen „Polizei!“ Sofort lässt ein Mann seinen Baseballschläger fallen und ergreift die Flucht. Polizist Mattes Seeler hält die übrigen Tatverdächtigen in Schacht – bringt die junge Frau in Sicherheit.

Unterdessen läuft sein Kollege Malik Hakim dem Mann hinterher. An einem Brückengeländer bleibt er kurz stehen, setzt kurzerhand zum Sprung an. Unten angekommen richtet er sich auf und sendet dem Polizisten Hakim noch schnell einen Luftkuss entgegen und rennt unter einer benachbarten Brücke davon.

Die Szene wird aus verschiedenen Perspektiven und Kameraeinstellungen mehrfach gedreht. Stets unter großem Interesse zahlreicher Passanten, die auf die Filmarbeiten aufmerksam geworden sind.

Während der Dreharbeiten werden sie von Filmblockern gebeten, nicht auf den Brücken (unter anderem Heiligengeistbrücke) stehen zu bleiben. Grund: „Sie würden sonst im Bild und somit später im Fernsehen als Gaffer zu sehen sein.“ Filmblocker stehen um das Filmset, damit die Filmcrew in Ruhe arbeiten kann und nicht von störenden Passanten, Rad- oder Autofahrern unterbrochen werden. Über Funk bekommen sie vom Set-Aufnahmeleiter Instruktionen, ob Passanten im Bild stehen und freundlicherweise gebeten werden müssen, ihren Platz zu wechseln.

Tatort Graskellerbrücke in der Hamburger Innenstadt: mehrere Männer überfallen

die verängstigte Frau (Mitte) – zum Glück sind zwei Polizisten

vom Kommissairiat 21 in der Nähe und helfen ihr. Mattes Seeler

(Matthias Schloo) steht mit gezogener Waffe unter der Brücke.

Aufmerksame „Notruf Hafenkante“-Fans werden sich sicherlich über den neuen Streifenpolizisten Malik Hakim wundern. Fahren doch seit mehreren Jahren Mattes Seeler und Melanie Hansen (gespielt von Sanna Englund) mit ihrem Peterwagen 21/1 in Hamburg Streife.

Nach Informationen Ihrer Hamburger Allgemeinen Rundschau soll es sich um den Schauspieler Zejhun Demirov handeln. In 23 Folgen spielte er in der Serie „Der Lehrer“ (RTL) mit. Rollen hatte Schauspieler auch in „Ein Fall für Zwei“ (ZDF) und unter anderem „Tatort (ARD). Ob er „nur“ eine Episodenhauptrolle an der Seite von Matthias Schloo spielt oder ob ihn TV-Zuschauer regelmäßiger als neuen Kollegen im Kommissariat 21 erleben dürfen, bleibt bis zur Ausstrahlung der aktuell gedrehten Folgen ein Geheimnis.

In Hamburg und Umgebung entstehen derzeit 25 neue Folgen der 19. Staffel der ZDF-Polizeiserie „Notruf Hafenkante“ mit Sanna Englund, Matthias Schloo, Rhea Harder-Vennewald, Raúl Richter, Lilli Hollunder, Marc Barthel, Hannes Hellmann, Gerit Kling, Fabian Harloff, Atheer Adel, Manuela Wisbeck und anderen. Im Mittelpunkt von „Notruf Hafenkante“ steht der harte Berufsalltag der Hamburger Streifenpolizisten des Polizeikommissariats 21 sowie der Notärzte aus dem Elbkrankenhaus. In jeder Episode wird ein spannender und emotionaler Kriminalfall erzählt, in den auch die Notaufnahme mit einbezogen ist.

Es produziert die Letterbox Filmproduktion GmbH, Hamburg (Produzentin: Annett Neukirchen, Producerinnen: Martina Lebküchner, Laura Weigel).

Steht als Polizist Malik Hakim vor

der TV-Kamera bei „Notruf Hafenkante“.

An diesem Drehtag machte das Filmteam von „Notruf Hafenkante“ auch an mehreren anderen Brücken Aufnahmen. Auf der Ellernstorsbrücke beispielsweise standen für eine Szene zwei Streifenwagen und ein Rettungswagen bereit. Offenbar wurde die überfallene Frau im RTW ärztlich versorgt. Zudem kam es in diesem Bereich zu weiteren Festnahmen der anderen beteiligten Männer.

