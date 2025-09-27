(mr). Kenan İmirzalıoğlu ist das neue Gesicht von Togg, der ersten nationalen Elektroautomarke der Türkei. Das teilt der Autohersteller, der einen deutschen Sitz in Stuttgart hat, mit. Der beliebte Schauspieler übernimmt für ein Jahr die Rolle des Markenbotschafters und tritt bereits im ersten Werbespot auf. Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau berichtete bereits im August über Filmarbeiten mit dem Schauspieler in der Hamburger Innenstadt. Denn neben Berlin standen auch verschiedene Orte in Hamburg auf dem Drehplan, wo Teile von neuen Werbespots produziert wurden. Den ausfürhlichen Bericht können Sie hier lesen.

Laut einer Pressemitteilung äußerte sich Kenan İmirzalıoğlu wie folgt: „Ich fühle mich geehrt, Teil dieser bedeutenden Reise zu sein. Es macht mich stolz, die Werte einer nationalen Marke zu vertreten, die ihren Ursprung in der Türkei hat und auch auf dem Weltmarkt mit Ambitionen auftritt. Togg hat den Traum eines ganzen Landes Wirklichkeit werden lassen. Diese inspirierende Geschichte wollten wir auf möglichst authentische Weise mit den Menschen teilen. Ich hoffe, sie findet Anklang beim Publikum.“

In der Türkei ist Togg bereits erfolgreich. Im ersten Halbjahr 2025 war fast jede fünfte Neuzulassung ein E-Auto, was vor allem Togg zuzurechnen ist.