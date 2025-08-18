(ds). Er moderiert “Wer wird Millionär” seit 2020 im türkischen Fernsehen und hat sich auch als Schauspieler und Model einen Namen gemacht: Kenan İmirzalıoğlu (51). Der türkische Fernsehkommissar steht aktuell in Hamburg vor den Fernsehkameras. Die Filmcrew macht ein Supergeheimnis draus, warum der TV-Liebling in der Hansestadt ist. Aber wir wissen: er dreht aktuell einen Werbespott für den türkischen Autohersteller TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu).

Schauspieler Kenan İmirzalıoğlu steht vor einem

Model des türkischen Autoherstellers TOGG. Fotos: FoTe Press

Mehrere Typen und Farben werden offenbar dabei in Szene gesetzt. Bereits am frühen Montagmorgen wurde eine Szene am Fischmarkt produziert, danach zog die TV-Crew in die Rathausstraße in die Hamburger Innenstadt. Sowohl im als auch vor dem “Cafe Paris” wurden weitere Szenen gedreht. Dazu wurde die Rathausstraße für den Individualverkehr von mehreren Security-Mitarbeitern gesperrt. Generell war das Team sehr abgeschirmt: wenn Kenan İmirzalıoğlu gefilmt wurde, stellte sich das Filmteam immer in Form einer Menschentraube um den Darsteller herum. Nachmittags wurde die Karolinenstraße für weitere Aufnahmen ebenfalls während des Drehs komplett gesperrt. Aufgenommen hat das Filmteam mit einer Drohne eine Autofahrt. Wann der Spot im Fernsehen zu sehen sein wird – und ob er auch im Deutschen Fernsehen läuft, ist nicht bekannt.

In den kommenden Tagen sollen weitere Aufnahmen unter anderem in der HafenCity entstehen.

Kenan İmirzalıoğlu sitzt vor dem Cafe Paris an

der Rathausstraße in Hamburg.

