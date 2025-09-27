(ha). Am vergangenen Donnerstagmittag kam es auf der Cuxhavener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw, bei dem alle beteiligten Fahrer leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 26-jähriger Fahrer (deutscher Staatsangehöriger) mit seinem Peugeot die Cuxhavener Straße in westlicher Richtung.

Kurz hinter der Einfahrt zum Försterkamp bog ein 42-jähriger Skoda-Fahrer von einer Grundstücksausfahrt nach links auf die Cuxhavener Straße ein, obwohl das Einbiegen an dieser Stelle durch eine durchgezogene Linie nicht zulässig ist.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Peugeot durch die Wucht des Aufpralls ins Schleudern geriet und mit einem entgegenkommenden Audi eines 21-jährigen Fahrers kollidierte.

Alle drei Fahrer wurden durch die Kollisionen leicht verletzt und vorsorglich von Rettungswagenbesatzungen in Krankenhäuser transportiert. Für die Unfallrekonstruktion und die umfangreichen Aufräumarbeiten der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste die Cuxhavener Straße bis etwa 16:15 Uhr voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

Ein Verkehrsunfallteam nahm den Unfall vor Ort auf. Die weiteren Ermittlungen werden nun von der Verkehrsdirektion Süd (VD 42) geführt. Dabei wird auch geprüft, ob überhöhte Geschwindigkeit des Peugeot-Fahrers ursächlich für den Unfall gewesen sein könnte.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder Beobachtungen – auch zeitnah vor dem Unfallgeschehen – gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 / 428 65 67 89 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.