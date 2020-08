(ha). Am Mittag des 10. August 2020 wurde der Rettungsleistelle der Feuerwehr √ľber den Notruf 112 ein Gefahrstoffaustritt auf dem Gel√§nde eines Gewerbehofes am Rotenbr√ľckenweg (BIllstedt) gemeldet. Der Mitarbeiter eines Betriebes zur Verkaufsvorbereitung von Lebensmitteln klagte nach dem Betreten einer Lagerhalle √ľber Atemwegsbeschwerden und w√§hlte selbst den Notruf. Daraufhin alarmierte der F√ľhrungs- und Lagedienst unter dem Einsatzstichwort „Gefahrstoffeinsatz mit verletzter Person“ einen L√∂schzug, den Umweltdienst, sowie die Spezialkr√§fte der Technik- und Umweltschutzwache und drei Freiwillige Feuerwehren zur

Einsatzstelle.

100 Tonnen H√ľlsenfr√ľchte

Vor Ort erkundete der Einsatzleiter, dass in einer Lagerhalle mit den Grundma√üen 20 x 30 Meter circa 100 Tonnen H√ľlsenfr√ľchte vor der Weiterverarbeitung mit einem Sch√§dlingsbek√§mpfungsmittel begast worden waren.

Obwohl die Lagerst√§tte zuvor bereits durch einen Fachbetrieb freigegen wurde, klagten dennoch zwei Betriebsangeh√∂rige nach dem Betreten der Halle √ľber Unwohlsein und Atemwegsreizung. Beide Patienten wurden sofort durch Notfallsanit√§ter rettungsdienstlich versorgt. Nach Sichtung durch den anwesenden Notarzt wurde ein Patient leichtverletzt mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klink bef√∂rdert. Der zweite Patient verblieb nach rettungsdienstlicher Versorgung auf eigenen Wunsch an der Einsatzstelle. Nachdem zwei Trupps in speziellen Schutzanz√ľgen und mit umluftunabh√§ngigem Atemschutz die Halle evakuiert hatten, stellten sie mit Gassp√ľrpumpen und Multigasmessger√§ten geringe Restmengen des giftigen Sch√§dlingsbek√§mpfungsmittels in der Halle fest. Die Halle wurde daraufhin bel√ľftet, ein Betretungsverbot ausgesprochen und je ein Vertreter des Fachbetriebes, des Amtes f√ľr Arbeitsschutz sowie der Umweltbeh√∂rde zur Einsatzstelle angefordert.

50 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz

Anschlie√üend wurde die Einsatzstelle der Polizei f√ľr weitere Ermittlungen

√ľbergeben. Eine Gefahr f√ľr umliegende Betriebe und Bewohner bestand nicht. Insgesamt waren etwa 50 Einsatzkr√§fte der Feuerwehr Hamburg vor Ort im Einsatz.