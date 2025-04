(mr). Zwei Rettungswagen rasen am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr mit Sonder- und Wegerechten zu einem Parkplatz vor einer Diskothek im Stadtteil Eilbek. Auch ein Notarztwagen rollt auf den Parkplatz an der Conventstraße. Die Einsatzmeldung enthält, dass dort zwei Frauen zusammengebrochen sein sollen. Rettungssanitäter kümmern sich um die beiden Frauen, deren Alter nicht bekannt ist. Dann der Verdacht: Eine Person könnte ihnen unbemerkt KO–Tropfen verabreicht und in die Getränke gemischt haben.

Ein Funkstreifenwagen der Polizei kommt ebenfalls mit Sonder- und Wegerechten angerast. Eine Polizistin und ein Polizist nahmen noch vor Ort die Ermittlungen wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung auf. Die Frauen werden in ein Krankenhaus gebracht.