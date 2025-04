(mr). Mit 124 Metern Länge und fast 20 Metern Breite bietet die Luxusyacht „Katara“ außergewöhnliches Volumen. Das zeitlose Außendesign stammt von Espen Øino International und das luxuriöses Interieur von Alberto Pinto. Gebaut wurde sie von der Lürssen Werft in Bremen und 2010 an ihren Besitzer, den ehemaligen Emir von Katar, übergeben. Zum Zeitpunkt ihrer Auslieferung war sie eine der größten Yachten der Welt.

Die Luxusyacht Katara lag etwa zwei Monate lang bei Blohm und Voss im Hamburger Hafen für aufwendige Wartungs- und Servicearbeiten im Dock.

An Bord soll es unter anderem ein Kino, einen Beach-Club, einen großen Salon über zwei Decks und mehrere Suiten für über 30 Gäste geben. Auch einen Hubschrauberlandeplatz hat die Yacht an Bord.

Vor neun Jahren war die Luxusyacht schon einmal in Hamburg – damals wurde sie nach einem Brand im Maschinenraum komplett überholt. Nun also stand eine weitere verschönerung an. Vor einige Tagen wurde das Schiff wieder aus der Werft „entlassen“. Dazu legten zunächst zwei Schlepper an und öffneten das riesige Tor zum Dock 17. Danach ging es in umbekannte Richtung elbauswärts. Ihre Hamburger Allgemeinen Rundschau wünscht allzeit gute Fahrt.