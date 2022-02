(mr). Vor einem Friseurgeschäft an der Wohldorfer Straße Ecke Vogelweide in Barmbek-Süd gehen zwei Männer. Zwei Streifenpolizisten sind ebenfalls in der Nähe – plötzlich schreit einer der Männer: “Dieser Mann ist ein Mörder. Er hat meinen Bruder und seine Frau umgebracht.” Es kommt zu Tumulten, die Polizisten verlangen die Ausweise der beiden Männer. In einem Moment der Unaufmerksamkeit gelingt es einem der Männer die Dienstwaffe eines Polizisten zu entreißen. Er bedroht den Beamten, geht dann mit dem mutmaßlichen Mörder als Geisel in das Friseurgeschäft. Schaulustige schauen aus ihren Fenstern, viele Passanten bleiben mit offenem Mund stehen, nehmen die Szene mit ihrem Mobiltelefon auf. Erst vor wenigen Tagen wurden zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz erschossen. Nun also auch eine für einen Hamburger Polizisten bedrohliche Lage?

Aufatmen: Es sind glücklicherweise Szenen für eine neue Folge der beliebten ARD-Serie “Die Kanzlei”. Am Filmset vor Ort: Sabine Postel (67) und Herbert Knaup (65) als Rechtsanwälte, sowie Esther Schweins (51) als Staatsanwältin. Es ist die mittlerweile fünfte Staffel der beliebten TV-Serie, die aus “Der Dicke” mit Dieter Pfaff (am 5. März 2013 verstorben) hervor ging. Kunden und Friseure verlassen das Geschäft, gehen quer rüber zum Wochenmarkt-Gelände an der Vogelweide. Vier Polizeistreifenwagen rücken an. Sabine Postel telefoniert als Anwältin Isa von Brede (“Brede reicht”) aufgeregt mutmaßlich mit dem Geiselnehmer – während Herbert Knaup in der Rolle des Anwaltskollegen Markus Gellert in die Friseurstube geht. Natürlich mit erhobenen Händen. Dann rücken mehrere bewaffnete Polizisten bis an den Eingang des Friseurs vor und stürmen den Laden. Es kommt zur Festnahme von zwei Männern, die von den Beamten abgeführt werden. Erleichert trift Isa von Brede ihren Kollegen Markus Gellert. Auch Assistentin Charlene ‚Charlie‘ Runge (gespielt von Mathilde Bundschuh) ist vor Ort.

Schauspielerin Esther Schweins und Herbert Knaup stehen vor einem Polizeibus.

Gedreht werden aktuell die letzten von insgesamt 13 neue Folgen der fünften Staffel, die noch in diesem Jahr im Ersten zu sehen sein werden.

Schauspielerin Esther Schweins (links) und Sabine Postel stehen vor einem Polizeibus.