(mr). Mit so vielen Einsendungen zu unserem Gewinnspiel im vergangenen Monat haben wir nicht gerechnet. Haben Sie vielen Dank, liebe Leserinnen und Leser.

Auch im März 2021 verlosen wir wieder Alben, dieses Mal drei Exemplare “Stark wie zwei” von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack. Wenn Sie ein Fan des in Bayern lebenden TV-Moderator und der Sängerin sind oder zumindest die Musik sehr gerne hören, dann machen Sie mit.

“Stark wie zwei” heißt das Album von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack, auf dem 16 tolle Titel zu finden sind. “Stark wie zwei” im Jojo Fox Mix, “Paradies der Ewigkeit” und “Ich hab noch nie so geliebt” sind drei davon.

Zahl der Selbständigen beim Jobcenter mehr als verdoppelt

Wer als Selbständiger nicht von seinen Einnahmen alleine seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, wird am Standort für Selbständige im Stadtteil Hamm betreut. Foto: FoTe Press

(mr). Aktuell werden etwa 5.000 Selbstständige und ihre Angehörigen (Stand: Februar 2021) am Jobcenter-Standort für Selbstständige, Beltgens Garten 2, im Hamburger Stadtteil Hamm betreut. Das sind mehr als doppelt so viele wie vor Corona (etwa 2.250 erwerbstätige Selbständige). In diesen Tagen erhalten Selbständige, die schon vor Corona mit ihrem Einkommen nicht auskamen und Leistungen nach dem SGB 2 erhalten haben, ein Schreiben, dass der extra für Selbständige zuständige Standort nicht mehr ihr Ansprechpartner ist, sondern das Jobcenter an ihrem Wohnstandort. Die Befürchtung: mit dem Wechsel sind sie als arbeitssuchend registriert und stehen somit für jede zumutbare Arbeit offen – trotz ihrer Selbständigkeit.

