(mr/ha). Er tritt in riesige Fußspuren von Bud Spencer, er wurde mit „Gomorrha“ weltberühmt: Salvatore Esposito. Seit 2014 verkörpert der 38-jährige italienische Schauspieler den Mafiaboss Gennaro „Genny“ Savastano. Jetzt wechselt er die Seite und steht als Polizeiinspektor in Hambug vor der Kamera! Gedreht wird unter dem Arbeitstitel „Piedone“ und es wird eine Serie im geistigen Erbe von Kommissar Rizzo, der von Bud Spencer in den 1970er Jahren in „Sie nannten ihn Plattfuß“, „Plattfuß in Afrika“, „Plattfuß am Nil“ und „Plattfuß räumt auf“ verkörpert wurde.

Salvatore Esposito dreht am Hamburger Hafen.

Das neue Projekt soll aus vier Episoden bestehen und von Sky Studios, Wildside, einem Unternehmen der Fremantle-Gruppe und Titanus Production, einem Unternehmen der Titanus-Gruppe produziert. Das Drehbuch schrieb Peppe Fiore („Lovely Boy“, „The King“).

Zum Inhalt heißt es: Inspektor Vincenzo Palmieri kehrt nach mehreren Jahren nach Neapel zurück, um mit der Vergangenheit abzurechnen. Palmieri ist ein Polizist, der keine Waffen mag, ein Schüler des beliebten Kommissars Rizzo, bekannt als Piedone. Er muss das Vertrauen seines neuen Teams gewinnen und beweisen, dass seine unkonventionellen Methoden kein Problem darstellen, sondern im Gegenteil die beste Waffe zur Lösung von Fällen sind. Für Vincenzo bedeutet die Rückkehr in seine Heimatstadt, ein anderes Neapel, das noch immer seine Seele bewahrt, einen Kreis zu schließen: Zwischen einer Untersuchung zur nächsten, in der es Wendungen und Lächeln geben wird, wird er versuchen, sich mit der Vergangenheit wieder zu vereinen und Frieden mit ihr zu schließen ihre Geister und mit ihrer Heimatstadt.

Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau traf das Filmteam auf der Jan-Fedder-Promenade. Dort musste Schauspieler Salvatore Esposito telefonierend entlang laufen. Auch auf der Brücke zur Überseebrücke wurde eine Szene gedreht, bevor das Filmteam dann zur Michaelisbrücke umzug. Übrigens reiste die Filmcrew mit mehreren Technikwagen an – mit italienischen Kennzeichen.

Weitere Darsteller sind Silvia D’Amico und Christiane Dollmann. Zu sehen werden die Folgen bei Sky und Now. Ein genaues Sendedatum steht noch nicht fest.