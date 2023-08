(ha/mr). Viele Besucher und mehr als 80 Medienvetreter sind heute Vormittag in den Hagenbecks Tierpark nach Stellingen gekommen, um die Taufe des Eisbärenbabys mit zu erleben. Gegen 11 Uhr und mit Schlag auf den roten Buzzer gab Popsänger Sasha den Namen für das Eisbärenbaby bekannt. „Anouk“ heißt die kleine Eisbärin, die am 19. Dezember 2022 im Tierpark Hagenbeck geboren wurde und seitdem der Besucherliebling unter den zahlreichen Jungtieren ist.

Zur großen Taufe von Hamburgs neuer Eisprinzessin kamen Sasha mit Frau Julia und Kultmoderator Carlo von Tiedemann. „Für Hagenbeck bedeutet das Eisbärenjungtier sehr viel. Bereits zur Eröffnung des Tierparks 1907 lebten Eisbären bei Hagenbeck. Anouk setzt die Tradition nun fort und bewies mit ihrer Geburt, dass sich Hagenbecks jahrelange Zuchtbemühungen um diese faszinierenden Tiere ausgezahlt haben“, freut sich Dirk Albrecht, Geschäftsführer im Tierpark Hagenbeck.

Für den Namen „Anouk“ haben sich aus zirka 4.500 Besucherstimmen mehr als 1.800 Tierpark-Gäste entschieden, die im Juni über das Arkt-O-Meter bei Hagenbeck abgestimmt haben. Smilla lag mit etwa 1.380 Stimmen dahinter und für Talvi und Sunflower haben nur wenige Besucher gevotet.

Über ihr Patengeschenk hat sich die etwa 60 Kilogramm schwere „Anouk“ sichtlich gefreut. Neugierig musste der weiße Rettungsring mit den Worten „Alles Gute“ sofort auf Bissfestigkeit getestet, unter Wasser und an Land gezogen werden.

Als regelmäßiger Tierpark-Besucher war die Taufe der Eisprinzessin eine Herzensangelegenheit für den Sänger. „Das war heute das erste Mal, dass ich Anouk live und in Farbe erleben durfte – sehr faszinierend. Und dann stand ich an der Scheibe und habe sie schwimmen sehen und fand das schon sehr bewegend. Ich glaube, Anouk und ich werden gute Freunde“, so Sasha.