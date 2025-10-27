(mr/ha). Ein weiteres Hamburger Unternehmen hat Insolvenz beantragt. Dieses Mal handelt es sich um den Hamburger Autovermieter Starcar GmbH Kraftfahrzeugvermietung. Das teilt das Unternehmen über seinen Anwalt mit. In einer Mitteilung heißt es: Das Amtsgericht Hamburg hat am 24. Oktober 2025 auf Antrag der Starcar GmbH Kraftfahrzeugvermietung ein vorläufiges Insolvenzverfahren eingeleitet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Dr. Christoph Morgen, Partner in der bundesweit tätigen Kanzlei Brinkmann & Partner, bestellt. Dr. Morgen hat mit seinem Team bereits die Arbeit aufgenommen und verschafft sich einen Überblick vor Ort.

Starcar ist einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Deutschland und betreibt bundesweit zahlreiche Standorte. Kundinnen und Kunden können weiterhin wie gewohnt Fahrzeuge mieten. „Unser Ziel ist es, den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren, Arbeitsplätze so weit wie möglich zu sichern und gemeinsam mit der Geschäftsführung eine tragfähige Lösung für die Zukunft von Starcar zu entwickeln“, sagt Dr. Christoph Morgen.

Insgesamt sind etwa 615 Mitarbeitende in der betroffenen Gesellschaft beschäftigt. Um die Löhne und Gehälter kurzfristig zu sichern, hat der vorläufige Insolvenzverwalter eine Insolvenzgeldvorfinanzierung eingeleitet. Diese umfasst die Lohn- und Gehaltszahlungen für die kommenden Monate.

Die Mitarbeitenden sind bereits im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung über die aktuelle Lage und die nächsten Schritte informiert worden. Der Geschäftsbetrieb wird durch den vorläufigen Insolvenzverwalter an allen Standorten in vollem Umfang fortgeführt.

Die 1987 in Hamburg gegründete Firma gehört zu den größten Autovermietern in Deutschland – weitere Anbieter sind Sixt, Europcar und Hertz. Das Unternehmen betreibt deutschlandweit mehr als 100 eigene Stationen und über 500 Partner-Mietstationen, heißt es auf der Firmenhomepage.