(ha). Ein herzliches Willkommen für SKY express in Hamburg: Mit dem Erstflug am vergangenen Freitag nach Athen feiert der Hamburger Flughafen die Aufnahme einer neuen Nonstop-Verbindung. Dreimal wöchentlich – jeweils montags, freitags und sonntags – bringt SKY express Passagiere von der Hansestadt in die griechische Metropole. Die Flüge werden mit modernen Airbus A320neo durchgeführt, wie es in einer Mitteilung heißt.

„Wir freuen uns sehr, SKY express als neue Airline in Hamburg begrüßen zu dürfen. Die Verbindung nach Athen erhöht die Frequenz zu einem beliebten Reiseziel ab Hamburg und eröffnet unseren Fluggästen neue Möglichkeiten und Flexibilität – sei es für Städtereisen, Inselhopping oder Geschäftsreisen. SKY express ist ein echter Griechenland-Spezialist“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport. „Gleichzeitig stärkt die Strecke die touristischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Griechenland und Norddeutschland.“

Alexandros Michalopoulos, Vertriebsleiter bei SKY express, erklärt: „Wir freuen uns sehr über die Aufnahme des Flughafens Hamburg in das internationale Streckennetz von SKY express. Diese neue Direktverbindung zwischen Hamburg und Athen stärkt die Verbindung zwischen Griechenland und Deutschland weiter und bietet noch mehr Passagieren aus Hamburg die Möglichkeit, das größte Streckennetz mit 33 Zielen in ganz Griechenland zu erkunden. Wir freuen uns darauf, Reisende an Bord begrüßen zu dürfen und ihnen die authentische griechische Gastfreundschaft näherzubringen. Wir sind weiterhin bestrebt, unsere Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern und das Reiseerlebnis unserer Passagiere zu optimieren.“

Optimale Anschlussflüge: Athen und Griechenland entdecken

Athen zählt zu den beliebtesten Städtereisezielen Europas und ist zugleich ein wichtiges Tor zu den griechischen Inseln. Die Stadt verbindet antike Geschichte mit modernem Großstadtflair und bietet Sehenswürdigkeiten wie die Akropolis, das Parthenon und das historische Viertel Plaka. Darüber hinaus locken zahlreiche Museen, lebendige Märkte und eine vielfältige Gastronomie. Dank des umfangreichen Inlandsnetzes von SKY express haben Fluggäste ab Athen optimale Anschlussmöglichkeiten zu Destinationen wie Naxos, Mykonos, Santorini, Kreta und weitere Urlaubsinseln im Ägäischen Meer, sodass sich die Reise ideal mit Badeurlaub oder Inselhopping verbinden lässt.

Flugdetails von Hamburg (HAM) nach Athen (ATH) im Überblick

Flugdauer: ca. 3 Stunden

Flugtage und Flugzeiten (vereinzelt variieren die Flugzeiten, ansonsten gilt): Montag: 18:15 Uhr Freitag: 18:15 Uhr Sonntag: 14:15 Uhr



Über SKY express

SKY express ist die führende griechische Fluggesellschaft und betreibt mit 33 Zielen in ganz Griechenland das größte Inlandsstreckennetz. Ihre internationale Präsenz wird stetig ausgebaut und umfasst derzeit 27 Ziele. Die Fluggesellschaft hat strategische Interline-Partnerschaften mit großen internationalen Fluggesellschaften geschlossen und bietet Passagieren weltweit nahtlose Verbindungen von und nach Griechenland über Athen. SKY express betreibt die jüngste Flotte Griechenlands. Sie wurde zum zweiten Mal in Folge von der European Regions Airline Association (ERA) mit dem Innovation Airline Award 2024 ausgezeichnet, was ihr Engagement für die Einführung modernster Technologien und die Förderung des Fortschritts im Luftfahrtsektor unterstreicht.

Intelligente Spiele: Der kulturelle Kontext des Roulettes

Ein geschulter Croupier steht an einem Roulettetisch. Die Geschichte des Roulettes und sein Weg zum Online-Demo. Symbolfoto: ha

(ha). Seit Jahrhunderten fasziniert Roulette Spieler durch den Nervenkitzel, Mathematiker durch Wahrscheinlichkeiten und Künstler als Metapher für das Leben. Diese kulturelle Strahlkraft verbindet Generationen und findet sich in Literatur, Film und Kunst wieder. Heute bleibt Roulette relevant, nicht nur als Unterhaltung, sondern auch pädagogisch. Es lehrt uns, Entscheidungen zu treffen, Risiken einzuschätzen und soziale Dynamiken zu verstehen.

Die Ursprünge des Roulettes

Roulette hat seine Ursprünge im 17. Jahrhundert in Frankreich. Es entstand aus mathematischen Experimenten, als der Mathematiker Blaise Pascal nach einer ewigen Maschine suchte und zufällig das Roulette-Rad mit Kugel erfand, das den Zufall simuliert.

Von Frankreich aus breitete sich Roulette schnell in europäische Spielhäuser aus, wo es als Unterhaltung für die Oberschicht diente. Im 19. Jahrhundert kam es nach Amerika, wo Amerikaner zwei Nullen hinzufügten (statt einer), um den Vorteil des Hauses zu erhöhen. Diese Variante wurde in Las Vegas populär.

Den ganzen Artikel können Sie hier lesen…