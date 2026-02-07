Hier lächelt Anna Loos: zuvor hat sie eine Frau erschossen

(mr/ha). Es ist eine unfassbare Szene: Anna Loos läuft mit einer Waffe in der Hand am Fährkanal entlang. Plötzlich sieht sie eine Frau am Elbufer stehen, die wiederum ebenfalls mit einer Waffe in der Hand auf eine junge Frau zielt. Dann richtet sie ihre Waffe auf Anna Loos. Sie sieht keine Chance: sofort schießt sie die Frau nieder. Sie bricht zusammen und liegt schließlich tot am Boden.

Hui. Was für eine spannende Szene. Zum Glück sind es Filmarbeiten für eine neue Folge der Krimireihe „Helen Dorn“, in der Anna Loos die Hauptrolle spielt. Noch bis zum 31. März entstehen in Hamburg und Umgebung zwei weitere Filme der ZDF-Samstagskrimireihe, wie die Mainzer Sendeanstalt in der Drehstartmeldung mitteilt.

Zum Inhalt keißt es kurz und knapp: Nach einem rätselhaften Todesfall ermittelt Kommissarin Helen Dorn (Anna Loos) in „Totentanz“ (Arbeitstitel) in der vielschichtigen und sehr speziellen Welt des Tanzsports und trifft dort auf unvermutete Abgründe. In „Schattenkrieg“ (Arbeitstitel) muss Helen Dorn den grausamen Mord an einer scheinbar unauffälligen Familie aufdecken, wobei sie in ein Geflecht aus Spionage, Verrat und düsteren Geheimnissen gerät.

Die Filmcrew dreht ganz versteckt am

Elbufer am Faährkanal. Fotos:

FoTe Press

Neben Tristan Seith, Nagmeh Alaei, Ernst Stötzner, Stipe Erceg, Maya Lauterbach und Alexandra Pfeifer spielen Wayne Carpendale, Elena Uhlig, Merab Ninidze, Tessa Mittelstaedt, Arne-Carlos Böttcher, Paloma Padrock, Pauline Pollmann, Julia Nachtmann, Aenne Schwarz, Birthe Gerken, Leander Lichti und andere. Friedemann Fromm führt erneut Regie und schrieb das Drehbuch zu „Totentanz“. Von Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann und Roland Heep stammt das Drehbuch zu „Schattenkrieg“. Es produziert Network Movie Film- und Fernsehproduktion (Produzenten: Moritz Mihm und Bernd von Fehrn), Hamburg.

Kurz vor dem Dreh übt Anna Loos die

richtige Handhabe mit der Waffe.

Regisseur Friedemann Fromm (rechts) schaut zufrieden zu.