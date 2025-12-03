Jobcenter-Standort für Selbständige zieht ab Februar 2026 um

(mr). Das Jobcenter für Selbstständige am Marie-Bautz-Weg in Farmsen-Berne zieht um. Grund: Das Gebäude, in dem sich die Behörde seit 2017 befindet, soll abgerissen werden. Aktuell ist neben dem Jobcenter eine Unterkunft für Geflüchtete zu finden – doch die Tage der Gebäude sind gezählt. „Nach aktuellem Stand handelt es sich bei den Gebäuden um Privatbesitz. Der Rückbau liegt somit in der Verantwortung der Eigentümerin und soll im Zuge eines geplanten Neubauvorhabens erfolgen. Ein konkreter Termin für den Abriss ist jedoch noch nicht bekannt“, teilt Bürgerschaftsabgeordneter Sandro Kappe mit.

Das Jobcenter für Selbständige zieht in ein Gebäude an der Weidestraße 120. Damit ist gesichert, dass die Sachbearbeiterinnen und -arbeiter ohne größere Unterbrechungen weiter arbeiten können. Für den Umzug soll eine Woche geplant sein, in der das Jobcenter für Kunden nicht erreicht sein wird. Andere Behörden oder staatliche Einrichtungen sind in den Gebäuden am Marie-Bautz-Weg nicht mehr untergebracht.

Im Februar 2025 waren nach Angaben des Jobcenters 1.794 selbständig erwerbfähige Leistungsberechtigte in Hamburg gemeldet. Auf die Frage, welche Berufe am häufigsten beim Jobcenter für Selbständige vorkommen, antortet Pressesprecherin Kerstin Fechner: „Eine Wirtschaftsklassifizierung der selbständig erwerbstätigen Leistungsberechtigten wird statistisch nicht erfasst. Häufige Berufe, die in unserem Standort betreut werden, sind Medienberufe, Künstler, Dozenten, Verkauf, Handwerk, Berater, Kaufleute, Kosmetische Berufe, Gesundheit und IT-Berufe.“