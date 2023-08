(ha/mr). Sechs Filmblocker stehen jeweils am Beginn und Ende des Luruper Wegs im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel und stoppen immer wieder Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrzeuge. Grund: Filmarbeiten für den Kinder- und Familienfilm mit dem Titel „Grüße vom Mars“. Mitte Juli fiel die erste Filmklappe in Schleswig-Holstein, aktuell dreht das Film bei uns in Hamburg. Neun Drehtage für den Abenteuer-Familienfilm verbringen Schauspieler und Filmcrew in der Hansestadt. An 23 weiteren Drehtagen baut das Filmteam ihre Kameras in Appen in Schleswig-Holstein auf. Appen soll das fiktive Lunau darstellen. Der 90-minütige Film „Grüße vom Mars“ erscheint voraussichtlich 2024 auf der großen Leinwand, wie es in einer Drehstartmeldung heißt. Mit einem großen Fahrzeugtross ist das Filmteam nach Eimsbüttel gekommen: Aufenthaltsmobile, Maskenmobil, Fahrzeug für Geraderobe, Cateringwagen, Shuttle-Fahrzeuge für die Schauspieler und mehrere große Technik-Lkw (Kamerabühne und Licht).

Die Regiearbeit von Sarah Winkenstette („Zu weit weg“) wird seit dem 18. Juli bis voraussichtlich 26. August 2023 in Appen/Schleswig-Holstein und Hamburg gedreht und basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage „Grüße vom Mars“ von Thomas Möller und Sebastian Grusnick, die auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnen. Ein Film für die ganze Familie – über die großen Ziele eines Außenseiters, dessen Andersseins gleichzeitig seine heimliche Stärke ist und der zwei Generationen zusammenbringt, die sich zunächst wie Wesen von fremden Planeten gegenüberstehen. Über den Film: Als ihre Mutter als Auslandskorrespondentin nach China geschickt wird, landen der sehr spezielle Tom (10) und seine Geschwister Elmar (13) und Nina (15) bei den Großeltern in Lunau; einem ländlichen Ort hoch im Norden, der den Stadtkindern erscheint wie ein fremder Planet.

In den Hauptrollen zu sehen sind Theo Kretschmer als Tom, Lilli Lacher als Schwester Nina, Anton Noltensmeier als Bruder Elmar. Ihre Mutter Vera wird gespielt von Eva Löbau. Hedi Kriegeskotte übernimmt die Rolle der Großmutter Hanna, Michael Wittenborn wird als Großvater Horst zu sehen sein.

Am Luruper Weg wurde ein Kleinwagen gepackt: scheinbar geht es auf große Urlaubsreise. Ein großer Koffer und Fahrrad wurden auf dem Dach des Pkw drapiert, eine Kamera auf der Motorhaube installiert. Dann wurde mehrfach geprobt und schließlich eine Male gedreht. Gefördert wird der Kinofilm unter anderem von der Moin Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und der nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen.