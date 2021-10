Ruhiges Paar (Siemens-Ingenieur und SAR-Beraterin) sucht 3-Zimmer mit BLK und EBK. Gerne 2 Kilometer um die Alster, ab 70 Quadratmeter größe bis etwa 1.400 Euro, warm. Ab 1.11.2021 (sehr flexibel). Telefon: 0152 / 32 702 969.

Gartenarbeiten, Unkraut, Laub, Harken, etc. Telefon: 0152 / 58 75 18 88.

Kaufe alte Motorräder, bitte alles anbieten (auch defekte Maschinen). Telefonnummer: 0179 / 440 62

Ostfriese sucht für seine Tochter, Krankenschwester 1 ZKB in Hamburg (Eidelstedt, Altona, Barmbek, Billstedt?). Telefonnummer: 0170 / 574 86 91 oder per Mail an bundlos@mail.de

Suche für meine Tochter, IT-Fachkraft, 2-ZiWo ab Juli/August nördlich Hamburg mit guter ÖPNV zum Zentrum.Chiffre HA2189/2021.

Ingenieur aus Handwerkerfamilie sucht Wohnung oder Haus zur Altersvorsorge in Volksdorf oder Umland. Gerne renovierungsbedürftig. 1.000€ Vermittlungsbonus. Telefonnumer: 0162 / 732 44 32.

Weitere Kleinanzeigen finden Sie hier…