(mr/ha). Der Schreyerring in Steilshoop am vergangenen Mittwoch: zahlreiche Filmproduktionswagen parken am Straßenrand, mehrere Sicherheitsmitarbeiter laufen hin und her und sorgen dafür, dass sich keine fremden Fahrzeuge unerlaubt auf die abgesperrten Parkplätze stellen. Bereits gegen 13 Uhr fahren erste Technik- und Aufenthaltsmobile vor und realisieren erste Vorbereitungen für Filmaufnahmen – obwohl der Dreh laut Drehplan erst für 18.30 Uhr avisiert ist. Es sind Aufnahmen für eine neue Folge der Krimireihe “Nachtschicht” (ZDF).

Schauspielerin Sabrina Ceesay als Lulu Koulibaly

am Filmset von “Nachschicht” in Steilshoop.

Wie die Mainzer Sendeanstalt mitteilt, stehen aktuell Armin Rohde, Idil Üner, Sabrina Ceesay und Özgür Karadeniz in Hamburg und Umgebung für den 18. Film der Kultkrimireihe mit dem Arbeitstitel “Die Ruhe vor dem Sturm” vor der Kamera. Buch und Regie liegen erneut in der Hand von Lars Becker.

Zum Inhalt teilt das ZDF mit: Ausgangssperre – Hamburg im Ausnahmezustand. Ein Orkan mit Windstärke 12 rast auf die Stadt zu, in weniger als zwölf Stunden steht alles unter Wasser. Der Kriminaldauerdienst unter der Leitung von Ömer Kaplan (Özgür Karadeniz) und seinem besten Mann Erichsen (Armin Rohde) kümmert sich um die nah am Wasser gebauten Gebiete. Kaum kündigen die ersten Regentropfen das nahende Chaos an, kollidiert ein Gefangenen- mit einem Tiertransporter. Der Schwerverbrecher Axel Krakoff (Shenja Lacher), aber auch zwei Affen entkommen. Bevor die Ausgangssperre greift, versucht die Versicherungsbetrügerin Bonnie (Sina Martens) noch schnell ein paar Scheinchen zu verdienen, und die beiden Rapper Luka (Slavko Popadic) und Moses (Ben Andrew Rumler) starten einen Drogenlieferservice per Drohne. Damit der Stoff auch für die Dauer der Ausgangssperre reicht, überfallen sie den Ex-Boxer Mickey Mommsen (Roland Koch). Dumm nur, dass Mickey eine echte Kiezgröße ist. Einer, mit dem man sich nicht anlegt – und ein guter Freund von Krakoff. Und so kommt es, dass die Drohne bald keine Drogen mehr liefern kann, Affen mit Pistolen hantieren und Mickeys Ex-Frau Marylou (Demet Gül) als Geisel genommen wird. Viel zu tun für Erichsen und seine Kolleginnen Tülay Yildirim (Idil Üner) und Lulu Koulibaly (Sabrina Ceesay) und eigentlich nichts Neues für das Team der Nachtschicht – käme da nicht ein Jahrhundertsturm auf sie zu.

Die ganze Nacht über wurden in Steilshoop Aufnahmen gemacht. Fotos: FoTe Press

In weiteren Rollen spielen Albrecht Ganskopf, Ercan Durmaz, Oscar Ortega Sanchez, Sascha Reimann, Michael Del Coco, Sonja Harani und andere. Es produziert Network Movie Film- und Fernsehproduktion. Die Dreharbeiten dauern bis zum 27. Oktober 2021. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

Das Filmteam machte neben Steilshoop auch in Elmshorn (Schleswig-Holstein) und in der Hamburger Innenstadt Halt. Unter anderem wurde am Freitag, dem 1. Oktober im Gebäude des Landgerichts gedreht.

Die “echte” Polizei veranlasste übrigens rund ums Filmset in Steilshoop, dass mindestens ein PKW abgeschleppt werden musste, der im extra eingerichteten Halteverbot parkte. “Fast jede Woche dreht hier ein Filmteam in unserem Stadtteil”, sagte ein Anwohner und betonte: “Das nervt uns Autofahrer ungemein!” In der Tat: Parallel zum Dreh “Nachtschicht” wurde an diesem Tag ein paar Straßen weiter der Kieler “Tatort” (ARD) gedreht. Dort stand unter anderem Axel Milberg vor der Kamera.