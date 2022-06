(ha). Am Sonntagabend (29. Mai 2022) gegen 20.10 Uhr wurde eine Frau in Sinstorf von einem Unbekannten attackiert. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den bisherigen Erkenntnissen war die Frau zu Fuß von der Raststätte Harburger Berge Ost gekommen. Auf dem Weg zu einer nahegelegenen Bushaltestelle soll der unbekannte Täter die Frau noch auf dem Wirtschaftsweg körperlich attackiert und auch mit einem Messer bedroht haben. Ein vorbeifahrender Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam. Noch bevor es zu weiteren Handlungen gekommen ist, flüchtete der Täter daraufhin in Richtung Haithabuweg.

Die Polizei leitete nach ihrer Alarmierung umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, in deren Rahmen jedoch kein Tatverdächtiger mehr angetroffen werden konnte. Auf seiner Flucht hatte sich der Täter seiner Tatwaffe entledigt. Die Beamten fanden das Messer hinter einer Hecke und stellten es als Beweismittel sicher. Das Messer wird nun kriminaltechnisch untersucht.

Der Täter wird bislang wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 40 Jahre alt - etwa 1,75 m - schlank - graue Haare an den Seiten, kahlköpfig in der Mitte - Brillenträger - trug eine blaue Jacke und eine blaue Jeans

Die Harburger Kripo (LKA 183) hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Elektromobilität: Preisanpassung an Hamburgs Ladesäulen

Strom wird an Hamburgs Ladestationen deutlich teurer. Foto: FoTe Press

(ha). Zum 1. August 2022 werden die Preise für das Ad-hoc-Laden an öffentlichen Ladesäulen erhöht: von aktuell 32 ct/kWh auf 44 Cent/kWh bei Normalladesäulen und 55 Cent/kWh bei Schnellladesäulen. Die bereits bestehende Abrechnungspauschale von 2,06 € pro Ladevorgang bleibt bestehen. Hintergrund sind zum einen stark gestiegene Strompreise und zum anderen der zu Jahresbeginn eingeführte Nutzungspreis an städtischen Ladesäulen.

Alle Elektromobilitätsanbieter (Electric Mobility Provider, EMP) erhalten zu exakt gleichen Konditionen Zugang zu den Hamburger Ladestationen von Stromnetz Hamburg und können Ihren Ladestrom dort zu ihren eigenen Preisen anbieten.

Das Hamburger Modell zeichnet sich dadurch aus, dass allen EMP diskriminierungsfreier Zugang zu den städtischen Ladesäulen gewährt wird. Dadurch kann der Endkunde aus einer Vielzahl an Ladestromanbietern (aktuell ca. 50) wählen, sodass an den städtischen Ladesäulen ein maximaler Wettbewerb der verschiedenen EMP besteht.

Das Modell geht bisher auf – in 2021 wurden 92,5 % aller Ladevorgänge mit einer Ladekarte des entsprechenden EMP über dieses Modell abgewickelt. Das Aufladen an öffentlichen Ladestationen muss jedoch auch möglich sein, ohne dass die Nutzer einen dauerhaft angelegten Vertrag abgeschlossen haben. In 2021 wurden ca. 7,5 % der Ladevorgänge an städtischen Ladesäulen ad-hoc, also über die Direktbezahlung per SMS oder App abgewickelt.

Staatsrat Andreas Rieckhof sagt zu dr Preiserhöhung: „Viele Ladestromanbieter haben ihre Tarife bereits angepasst und teilweise deutlich erhöht. In dieser aktuellen Situation müssen auch die Preise des ad-hoc Ladens angehoben werden. Der reine Strompreis je kWh bleibt im Marktvergleich weiterhin wettbewerbsfähig. Die Abrechnungspauschale wird zusätzlich erhoben, da beim Direktbezahlen per App oder SMS zusätzliche Kosten für Abrechnungsdienstleister anfallen.“