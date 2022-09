(mr). Eine Gruppe junger Leute sitzt in Övelgönne auf einer Mauer am Elbufer. Sie unterhalten sich, haben offenbar Spaß. Zwei Männer genießen ebenfalls den spätsommerlichen Sonnentag, kommen dann aber aus irgendeinem Grund in Streit. Zuerst fliegen Worte, dann die Fäuste. Die beiden Männer kloppen sich am belebten Elbstrand, der Streit verlagert sich in die Elbe. Einer der Männer drückt den anderen mit dem Kopf unter Wasser. Immer wieder gibt es wechselseitige Fausthiebe. Sofort eilt ein Streifenwagen der Polizei herbei. Es sind Raul Richter (35) und Rhea Harder-Vennewald (46), die aus dem Peterwagen aussteigen. “Ey, aufhören. Hört sofort auf”, ruft Raul Richter, während er mit seiner Kollegin zu den beiden Streithähnen rennt. Beide gehen in Polizeiuniform samt Waffenholster sogar ins kühle Nass! Versuchen, die beiden Männer voneinander zu trennen. “Danke, Aus”, ruft der Regisseur. Es sind Dreharbeiten für eine neue Folge der beliebten ZDF-Serie “Notruf Hafenkante”. Und die beiden prügelnden Männer sind Schauspieler: Vinzenz Wagner (31, “Soko Wismar”, “In aller Freundschaft)) und Timmi Trinks (28, “Der Bergdoktor”).

Nach der Festnahme in der Elbe geht es zu einem Streifenwagen. Foto: FoTe Press/Röhe

Klitschnass gehen alle Vier aus der doch relativ kühlen Elbe in Richtung Streifenwagen, wo neben warmen Getränken auch mehrere Handtücher warten.

Diese Szene wird mehrere Male aus verschiedenen Perspektiven gefilmt, zahlreiche Schaulustige beäugen das Treiben. Aktuell entstehen 25 neue Folgen der mittlerweile 17. Staffel. Wann genau diese Folge ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.

Das neue Logo der Hamburger Allgemeine Rundschau mit dem Claim „Hummel Hummel. Infos Infos“.

„Klettern an der Alster“

Große und Kleine können beim „Klettern an der Alster“ ihr Talent beweisen. Foto: ha/Veranstalter/Jonas Conrad

(ha/ds). Eine 16 Meter hohe Kletterwand lockt vom 15. September bis zum 25. September in die Innenstadt Hamburgs: in die Europa Passage. Zum vierten Mal kann inmitten des Einkaufscenters direkt an der Binnenalster neun Tage lang kostenlos, ohne vorherige Anmeldung und mit professioneller Ausrüstung geklettert werden. Nach dem Freizeitklettern folgen am 25. September die Profis: Beim Europa Cup im Speedklettern geht es um Hundertstel.

Sekundenjagd beim Europa Cup am 25. September

5,00 Sekunden. 6,53 Sekunden. Das sind die aktuellen Weltrekorde im Speedklettern. 15 Meter geht es auf einer genormten Route nach oben. 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris wird erstmals ein kompletter Medaillensatz in dieser besonderen Kletterdisziplin vergeben. Die Weltrekorde sind beim Europa Cup im Speedklettern am 25. September, wenn sich einige der schnellsten Kletterer und Kletterinnen messen, sehr wahrscheinlich nicht in Gefahr.

Vielfältige Aktionen – Von der Speedkletter Challenge bis zum inklusiven Klettern

HYROX Challenge am 17.09., ab 14:00 Uhr – „Klettern an der Alster” meets HYROX! Am 17. September steht der Fitnessaspekt des Kletterns im Mittelpunkt. Beim Aktionstag können Interessierte vier Fitnessübungen absolvieren und attraktive Preise gewinnen.

– „Klettern an der Alster” meets HYROX! Am 17. September steht der Fitnessaspekt des Kletterns im Mittelpunkt. Beim Aktionstag können Interessierte vier Fitnessübungen absolvieren und attraktive Preise gewinnen. Inklusives Klettern am 21.9., ab 16:00 Uhr – Die inklusiven Potentiale des Kletterns zeigen sich am 21. September ab 16:00 Uhr beim „Klettern an der Alster“. Eine Gruppe von Aktiven des DAV Sektion Hamburg / Niederelbe wird sich an der Kletterwand probieren. Mit diesem öffentlichen, inklusiven Klettern wollen die Veranstalter auf die besonderen positiven Wirkungen des Sports und des Kletterns im Speziellen hinweisen und so dem inklusiven Sport eine Plattform geben.

– Die inklusiven Potentiale des Kletterns zeigen sich am 21. September ab 16:00 Uhr beim „Klettern an der Alster“. Eine Gruppe von Aktiven des DAV Sektion Hamburg / Niederelbe wird sich an der Kletterwand probieren. Mit diesem öffentlichen, inklusiven Klettern wollen die Veranstalter auf die besonderen positiven Wirkungen des Sports und des Kletterns im Speziellen hinweisen und so dem inklusiven Sport eine Plattform geben. Influencer Challenge am 23.09., ab 17:00 Uhr – Insgesamt sechs Influencerinnen und Influencer aus Norddeutschland kommen am 23.09. ab 17:00 Uhr, um einen ganz besonderen Kletterworkshop zu genießen. Selfies sind ebenfalls möglich, wie der Veranstalter mitteilt.

– Insgesamt sechs Influencerinnen und Influencer aus Norddeutschland kommen am 23.09. ab 17:00 Uhr, um einen ganz besonderen Kletterworkshop zu genießen. Selfies sind ebenfalls möglich, wie der Veranstalter mitteilt. Speedkletter Challenge am 24. September, 10:00 bis 14:00 – Am 24. September heißt es für alle Hamburger und Hamburgerinnen Speedkletttern selbst ausprobieren. 20 Griffe und 11 Tritte, die Originalroute des Europa Cups, ist die Herausforderung für alle Hobbykletterer und -kletterinnen an diesem Tag. Wer es nach oben schafft, hat die Chance, einen von zehn Gutscheinen der Europa Passage in Höhe 100 Euro zu gewinnen. Die Speedkletterchallenge findet am 24. September zwischen 10:00 und 14:00 Uhr statt.

Klettern selbst ausprobieren – „Klettern an der Alster” lädt alle Interessierten ein

„Klettern an der Alster“ ist mehr als Leistungssport. Vom 15.09. bis zum 24.09. haben alle Interessierten die Möglichkeit, sich selbst kostenfrei an der 16 Meter hohen Kletterwand auszuprobieren. Gesichert von Experten des Deutschen Alpenvereins Sektion Hamburg und Niederelbe und mit professionellem Equipment kann es jeden Nachmittag nach oben gehen. Die Vormittage sind für die Hamburger Schulen reserviert.

Diesen und weitere Veranstaltungen finden Sie hier.

Das neue Logo der Hamburger Allgemeine Rundschau mit dem Claim „Hummel Hummel. Infos Infos“.

– Anzeige –

Buch: „PK 21 und EKH: Einsätze an der Hafenkante“ – Hintergrundberichte über die TV-Serie „Notruf Hafenkante“

(ha). Die Fernsehserie „Notruf Hafenkante“ zählt mit durchschnittlich 3,6 Millionen Menschen zu den erfolgreichen Serien im deutschen Fernsehen. Bislang wurden 373 Folgen in 15 Staffeln ausgestrahlt. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Polizei-, Arzt- und Familienserie. Im Vordergrund stehen Geschichten aus dem Alltag der Hamburger Polizisten des Kommissariats 21 in der Speicherstadt, sowie den Ärzten aus dem Elbkrankenhaus. Kurzum: „Notruf Hafenkante“ ist eine Serie über den Berufsalltag Hamburger Streifenpolizisten und Notärzten, eingebettet mit netten Geschichten Hamburger Bürger. Dieses Buch beschreibt die Charaktere der Schauspieler, die Drehorte der Serie und gibt Einblicke in die Dreharbeiten. Wie wurde 2020 unter „Corona-Bedingungen“ produziert? Gibt es Filmfehler? Das große ABC mit Begriffen der TV-Serie und eine Aufzählung prominter Gastdarsteller runden den Inhalt ab. Interessante Hintergrundberichte zu einzelnen Folgen sind ebenfalls enthalten.

Angaben zum Buch:

Das Buch ist erschienen im Books on Demand, Norderstedt

Angaben zum Buch:

Das Buch ist erschienen im Books on Demand, Norderstedt

Seitenzahl: 300

Abmessung: 148mm x 18mm x 21mm

ISBN-13: 978-3-7534-0691-6. Preis: 14,99 Euro. Käuflich zu erwerben unter www.FoTe-Press.de.