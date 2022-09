(ha). Am frühen Donnerstagmorgen (15. September) kam es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Rissen zu einem Feuer, bei dem die Bewohnerin verletzt wurde und später an den Folgen verstarb. Heute Morgen bemerkten Nachbarn Brandgeruch in dem Mehrfamilienhaus und verständigten die Rettungs- und Einsatzkräfte. Die Kräfte der Feuerwehr lokalisierten die Wohnung der 57-Jährigen als Brandort und begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Schnell wurde die Alarmstufe „Feuer2Y“ ausgerufen – das beudetet, dass zwei Löschzüge der Feuerwehr zum Einsatz fahren und Menschenleben in Gefahr ist. Hierbei fanden sie die leblose Frau auf, begannen unmittelbar mit der medizinischen Erstversorgung und transportierten sie unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus. Hier verstarb die Frau wenig später an den Folgen. Weitere Anwohner wurden nicht verletzt. Das Haus ist weiterhin bewohnbar.

Spezialisten der Fachdienststelle für Branddelikte (LKA 45) haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die nach derzeitigem Stand noch unklar ist.

Köhlbrandbrücke wegen planmäßiger Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten gesperrt

(ha). Wegen planmäßiger Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten wird die Köhlbrandbrücke im Zeitraum von Freitag, 16.09.22, 22 Uhr, bis Montag, 19.09.22, 5 Uhr sowie von Freitag, 23.09.22, 22 Uhr, bis Montag, 26.09.22, 5 Uhr, vollständig gesperrt. Unter anderem führt die Hamburg Port Authority (HPA) Schweißarbeiten am Brückenmittelteil sowie Reparaturen an den Fahrbahnübergängen durch. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Verkehrsteilnehmende mit Fahrtrichtung Westen (von Neuhof Richtung nach Waltershof) sollten der Beschilderung U30 folgen. Diese Umleitung führt über Roßdamm – Neuhöfer Damm – Rethedamm – Hohe-Schaar-Straße – Kattwykdamm – Moorburger Hauptdeich – Fürstenmoordamm – Georg-Heyken-Straße – Waltershofer Straße – Vollhöfener Weiden -Finkenwerder Ring – Finkenwerder Straße.

Verkehrsteilnehmende mit Fahrtrichtung Osten (von Waltershof Richtung nach Neuhof) sollten der Beschilderung U40 folgen. Diese Umleitung führt über Finkenwerder Straße – Vollhöfener Weiden – Waltershofer Straße – Georg-Heyken-Straße – Fürstenmoordamm – Moorburger Hauptdeich – Kattywkdamm – Hohe-Schaar-Straße – Rethedamm – Neuhöfer Damm – Roßdamm.

Aufgrund eines Lkw-Brands Anfang September muss ein Teil der Fahrbahndecke auf beiden Fahrstreifen (unter Sperrung beider Fahrstreifen Richtung Neuhof) ausgetauscht werden.

Die Arbeitsstelle liegt außerhalb der „normalen“ Vollsperrung. Eine zusätzliche Verkehrsabsperrung wird aufgebaut.

Der Verkehr in Neuhof wird über die Breslauer Rampe zwangsabgeleitet, die zur Einbahnstraße brückenabwärts deklariert wird. Verkehre von Roß kommend können somit nicht über den Roßweg in Richtung Neuhof / Innenstadt ausfahren, sondern müssen über Roßweg / Köhlbranddeich / Nippoldstraße ausweichen. Diese Regelung gilt nur für Samstag, den 17.09.2022.