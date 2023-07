(mr). Aufregung auf der Halbinsel Entenwerder: Direkt neben dem Fahrradweg (Veloroute 9) liegt eine Leiche. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt, mehrere Polizisten der Mordkommission Lübeck ermitteln vor Ort. Mordkommission Lübeck?

Schauspieler Sven Martinek, Christoph Tomanek und Ingo

Naujoks (rechts) stehen um eine Leiche herum. Fotos: FoTe Press

Es sind Dreharbeiten für die ARD-Serie „Morden im Norden“ mit Sven Martinek, Ingo Naujoks, Jonas Minthe und Christoph Tomanek am Filmset. Und eben einer Leiche – gespielt von einem Komparsen. Dazu wurde der Radweg zum Leidwesen der vielen Biker komplett für mehrere Stunden gesperrt. Das Filmteam der Neuen Deutschen Filmgesellschaft (ndf) Berlin, die im Auftrag der ARD die erfolgreiche Polizeiserie produziert, hat sich mit ihrem Filmequipment auf dem Radweg breit gemacht: Monitore, Ton-Mischpult, Rollwagen für Requisiten, Material fürs Licht – und etwa 25 Crew-Mitglieder. Dazu drapierte die Filmcrew drei Streifenwagen auf der umliegenden Rasenfläche. Da die Serie in Lübeck spielt, wurden Fahrzeuge filmgerecht mit Lübecker Kennzeichen beziehungsweise Landespolizei Schleswig-Holstein (SH) versehen. Zahlreiche Schaulustige blieben während des Drehs immer wieder stehen und schauten sich das Treiben an. An einer neben dem Fahrradweg befindlichen Mauer hat das Filmteam ein Graffiti angebracht. Gehört der tote Mann etwa zur Lübecker Graffiti-Szene?

Ein Streifenwagen und ein Zivilwagen stehen filmgerecht

auf der Rasenfläche neben dem Radfahrschnellweg.

Die Schauspieler Ingo Naujoks und Sven Martinek lehnen an

einem Zivilwagen.

Aktuell werden die Dreharbeiten zur 11. Staffel von „Morden im Norden“ gedreht. In Lübeck, Hamburg und Umgebung entstehen noch bis Mitte November 14 neue Episoden. Deren Ausstrahlung ist ab Januar 2025 geplant.

Ingo Naujoks als TV-Ermittler Lars Englen und Sven Martinek als TV-Polizist Finn Kiesewetter.

Das neue Logo der Hamburger Allgemeine Rundschau mit dem Claim „Hummel Hummel. Infos Infos“.

– Anzeige –

Buch „Der Norden mordet in Hamburg“ (Daten, Fakten, Zahlen über die ARD-Polizeiserie „Morden im Norden“)

(ha). Rasant geschnittene Bilder: Mehrere Windkrafträder und ein Fernsehturm sind zu sehen, die Sonne geht im Zeitraffer auf. Ein Schiff fährt auf der Trave in Lübeck-Travemünde. Auch das Lübecker Wahrzeichen, das Holstentor, erscheint. Ein rotes Backsteingebäude mit der Aufschrift „Polizei“ ist zu sehen. Der Name Sven Martinek wird eingeblendet, als er als Ermittler Finn Kiesewetter seinen Dienstausweis der Lübecker Polizei in der Hand hält. Dann erscheint Ingo Naujoks als Polizist Lars Engen. Er steht mit gezogener Waffe in einem Raum. Dann rennen mehrere Polizisten schwerbewaffnet mit Schutzwesten über einen Parkplatz. Es herrscht Spannung, als die Polizisten Finn Kiesewetter und Lars Englen durch einen Torbogen in den Innenhof eines Gebäudes gehen. Es ist der Vorspann, auch „Intro“ genannt, der beliebten Fernsehserie „Morden im Norden“.

Seit Februar 2012 wird die Vorabend-Krimiserie im Ersten (ARD) und in diversen Dritten Programmen ausgestrahlt. In den vergangenen Jahren wurde der Vorpann einige Male aktualisiert und modernisiert. Die Serie startete ursprünglich als Teil der Vorabend-Krimireihe „Heiter bis tödlich“, daher liefen die ersten drei Staffeln noch mit dem Reihenobertitel als „Heiter bis tödlich – Morden im Norden“.

Die TV-Serie wird von der ndF: neue deutsche Filmgesellschaft mbH mit Hauptsitz in Berlin produziert und spielt in Lübeck. Gedreht wird sie allerdings größtenteils in Hamburg und Umgebung. Ein Beispiel gefällig? Im aktuellen Vorspann laufen die Polizisten Finn Kiesewetter und Lars Englen, wie oben beschrieben, durch einen Torbogen (Fotos unten). Da zuvor Motive aus Lübeck gezeigt wurden, bekommt der Zuschauer den Eindruck, diese Szene wurde auch in Lübeck gedreht.

Aber: Dieser Torbogen ist in Hamburg zu finden. Es ist der Eingangsbereich der Gelehrtenschule des Johanneums an der Maria-Louisen-Straße 114 in Hamburg-Winterhude.

Im Kapitel „Drehorte von ‚Morden im Norden“ gibt der Autor intensiv Einblicke auf einzelne Drehkulissen. Die Hansestadt Lübeck ist Handlungsort dieser Polizeiserie, die den Ermittlungsalltag von Hauptkommissar Finn Kiesewetter (gespielt von Sven Martinek) zusammen mit seinem Kollegen Lars Englen (Ingo Naujoks) zeigt.

In diesem Buch erfährt der Leser Wissenwertes über aktuelle Dreharbeiten zur achten Staffel, die Hauptdarsteller, prominente Gastdarsteller, Filmfehler (Stichwort: „Kirchtürme“). Er bekommt eine Auflistung aller bisher ausgetrahlten Folgen und erfährt die Mitwirkenden der TV-Serie. Für Serienfans ein unbedingtes Muss.

Angaben zum Buch: Das Buch ist erschienen im Books on Demand, Norderstedt. Seiten: 240, ISBN:978-3-7528-7004-6. Es kostet 14,99 Euro. Käuflich zu erwerben unter www.FoTe-Press.de oder in jeder Buchhandlung.