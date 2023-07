(ha). Zivilfahnder der Polizeikommissariate 35 und 38 haben in der Nacht zu Sonnabend (22. Juli 2023) zwei Heranwachsende vorläufig festgenommen, die versucht haben, in eine Kindertagesstätte am Buchenkamp in Hamburg-Volksdorf einzubrechen. Das teilt die Ermittlungsbehörde mit.

Ein Zeuge verständigte die Polizei, nachdem dieser drei verdächtige Personen an der Kindertagesstätte beobachtet hatte. Als die ersten Polizisten den Tatort in Hamburg-Volksdorf erreichten, bemerkten Zivilfahnder zwei heranwachsende Tatverdächtige, wie diese aus Richtung Kita durch ein Gebüsch in Richtung Stüffelkoppel gingen. Als die beiden Verdächtigen die zivilen Beamten bemerkten,

flüchteten der 18-jährige Deutsche und der 18-jährige Russe und warfen Tatwerkzeug in ein benachbartes Gebüsch. Beide Männer wurden durch die Fahnder vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht.

Weitere Beamte umstellten das Gebäude der Kita und suchten mit einem Diensthund im Inneren der Kita nach dem dritten Täter. Dieses führte nicht zum Auffinden der Person. Am Tatort sowie bei der Absuche des Fluchtweges konnten Spuren und Beweismittel gesichert werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt 154 (Region Wandsbek) geführt und dauern an.

Mord an Velouroute 9 in Entenwerder – zum Glück nur fürs Fernsehen

Das Filmset von „Morden im Norden“ dreht am Fahrradschnellweg (Velouroute 9) auf der Halbinsel Entenwerder in Rothenburgsort. Dort hat die Filmcrew eine Leiche drapiert. Die Mordkommission Lübeck ermittelt vor Ort. Foto: FoTe Press

(mr). Aufregung auf der Halbinsel Entenwerder: Direkt neben dem Fahrradweg (Veloroute 9) liegt eine Leiche. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt, mehrere Polizisten der Mordkommission Lübeck ermitteln vor Ort. Mordkommission Lübeck?

Den ganzen Artikel können Sie hier lesen.