(ha). Am vergangenen Samstagabend (22. Juli) kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Siebeneichen in Hamburg-Langenhorn zu einem Brand. In der Wohnung entdeckten Rettungskräfte einen Leichnam.

Den bisherigen Erkenntnissen der Brandermittler (LKA 45) zufolge hatten Nachbarn des Mehrfamilienhauses Feuerwehr und Polizei alarmiert, als sie den Rauchwarnmelder und Rauchgeruch aus der Nachbarwohnung wahrgenommen hatten. Nachdem sich die Rettungskräfte Zutritt zu der Wohnung verschafft hatten und Löscharbeiten ausführten, entdeckten sie einen Leichnam, mutmaßlich den des

58-jährigen Bewohners. Der noch nicht abschließend identifizierte Leichnam wurde geborgen und dem Institut für Rechtsmedizin zugeführt. Hinweise auf eine Brandverursachung durch Dritte liegen derzeit nicht vor.

Bis auf die Wohnung des 58-Jährigen bleibt das Mehrfamilienhaus bewohnbar. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen, welche durch das LKA 45 in Zusammenarbeit mit der Fachdienststelle für Todesermittlungen (LKA 41) fortgeführt werden und noch andauern. Insbesondere prüfen die Beamten, wie es zu dem Brand kommen konnte.