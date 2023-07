(mr). Gegen 15.30 Uhr kam es am 24. Juli 2023 in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Osterbrook zu einer Bedrohungslage. Wie ein Polizeisprecher sagt, kam es in einer Wohnung zu einem Streit zwischen Familienangehörigen. Ein Mann griff nach einem Messer und machte auch eine Stichbewegung, so dass schließlich der Notruf abgesetzt wurde. Mit mehreren Streifenwagen rückte die Polizei an, auch die Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen, kurz USE, war im Einsatz. Schwerbewaffnet – unter anderem mit Maschinenpistolen – verschafften sie sich Zugang zur Wohnung. Beim Eintreffen beruhigte sich die Lage, ein Mann wurde in Handschellen nach draußen begleitet.

Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen in FReiheit entlassen. Er bekam eine Wegweisung und durfte die Wohnung nicht mehr betreten.