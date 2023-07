(ha). Gestern Abend wurde ein maskierter Einbrecher von einer 15-jährigen Hausbewohnerin an der Hammerichstraße in Othmarschen auf frischer Tat ertappt. Der Täter flüchtete anschließend mit drei Taschen Diebesgut. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hebelte der unbekannte Mann die Haustür in Hamburg-Othmarschen auf. Die 15-jährige Bewohnerin wurde durch Geräusche im Erdgeschoss auf die Situation aufmerksam und erblickte im Treppenaufgang den Einbrecher. Dieser flüchtete aufgrund der Begegnung sofort durch die Tür aus dem Haus und entwendete aus dem Eingangsbereich mutmaßlich

drei Taschen, darunter eine schwarze Damenhandtasche mit Bargeld und einer hochwertigen Armbanduhr.

Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen und einem Diensthundeführer führten nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen. Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

etwa 40 bis 50 Jahre alt

kräftige Statur

zirka 180 Zentimeter groß

bekleidet mit schwarzer Jacke

schwarze Maskierung, evtl. eine Sturmhaube oder Mütze/Schal

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA26) übernahmen noch in der Nacht die ersten Ermittlungen, welche durch das zuständige Einbruchsdezernat der Region Altona (LKA 122) fortgeführt werden. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 / 428 65 67 89 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle zu wenden.