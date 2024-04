(mr). „Es gibt kein Recht ein SUV zu fahren. Es gibt kein Recht ein SUV zu fahren“, brüllt ein junger Mann auf der Einfahrt zum Discounter Kolinski in Hamburg-Jenfeld. Der junge Mann klebt auf am Boden fest und hindert einen Autofahrer daran, den Parkplatz zu befahren. Ist wieder ein Klimachaot am Werke? Diesmal nicht! Der Mann heißt Ludger Bökelmann (22) alias Peter und steht aktuell für die vierte Staffel von der Serie „Die Discounter“ (Amazon Prime) vor der Kamera. Neben Bruno Alexander, Marc Hosemann, Klara Lange, Merlin Sandmeyer und Wolfgang Michael gehört Bökelmann zu den Hauptdarstellern der Kultserie.

Die Autoblockade wird von einem großen Drehteam begleitet, das am Wendehammer an der Gubener Straße platziert ist. Das Filmset ist weiträumig abgesperrt, um Passanten vor neugierenden Blicken zu schützen. Und das hat offenbar seinen Grund: denn plötzlich taucht Klimaaktivistin Luisa Neubauer (28) auf. Offenbar kauft sie bei Feinkost Kolinski ein – einen umweltfreundlichen Stoffeinkaufsbeutel trägt sie in der Hand. Dann kniet sie sich zu Ludger Bökelmann und fummelt an seiner Jeans herum. Gibt sie ihm Tipps, sich am Boden festzukleben? Das erfährt der Zuschauer frühestens am Ende dieses Jahres. Die Dreharbeiten für die vierte Staffel sind so geheim, dass Luisa Neubauer auf ihrem offiziellen Instagram-Account ein Foto vom Filmset gepostet und die gedrehte Szene auf zwei Monitoren unkenntlich gemacht hat. Mit keinem Wort verrät sie, für welche Serie sie vor der Kamera steht.

Ludger Bökelmann alias Peter am Filmset von

„Die Discounter“. Fotos: FoTe Press

Zwei Crewmitglieder halten je eine Mikrofonstange,

um das Gespräch zwischen Ludger Bökelmann

und Luisa Neubauer aufzunehmen.

Die Besetzung von „Die Discounter“

Filialleiter Thorsten (gespielt von Marc Hosemann)

Sicherheitschef Jonas (Merlin Sandmeyer)

Stellvertretende Filialleiterin Pina (Klara Lange)

Titus (Bruno Alexander)

Peter (Ludger Bökelmann)

Sammy/450er (David Ali Rashed)

Flora (Nura Habib Omer)

Frau Jensen (Doris Kunstmann)

Wilhelm (Wolfgang Michael)

Lia (Marie Bloching)

Inhaltlich geht es bei „Die Discounter“ um den kleinen Discounter Feinkost Kolinski in Hamburg-Altona. Hier stellt sich eine Gruppe junger Angestellter unter der Leitung ihres Chefs Thorsten dem alltäglichen Supermarkt-Wahnsinn. Im Alltag häufen sich Chaos und Katastrophen: unzufriedene Kundschaft, stehlende Mitarbeiter – die meisten Mitarbeiter scheinen sich jedoch nicht um solche Probleme zu kümmern. Die Discounter ist eine deutsche Mockumentary-Fernsehserie, die von Pyjama Pictures produziert wird.

Als prominente Gastdarsteller waren schon Heinz Strunk, Kida Khodr Ramadan, Frederick Lau, Mats Hummels, Caro Daur, Ralph Herforth, Stephan Schad und Fahri Yardım zu sehen.