(mr/ha). Seit wann ist denn die Behörde für Wirtschaftsentwicklung und Verkehr am Besenbinderhof? Die Antwort: gar nicht! Die in Hamburg ansässige Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH produziert in diesen Tagen fürs ZDF eine neue Folge der Krimireihe „Helen Dorn“– wir berichteten bereits über die Dreharbeiten an der Alten Harburger Elbbrücke.

Nun also macht die Filmcrew Aufnahmen in und vor einem Bürogebäude am Besenbinderhof im Stadtteil Georg. Die Folge hat den Arbeitstitel „Adrenalin“. Dazu hat die TV-Crew eine große Aufschrift mit den Worten „Behörde für Wirtschaftsentwicklung und Verkehr (BfWV) Freie und Hansestadt Hamburg“ angebracht und damit real existierende Schilder überklebt. Heute Morgen wurde folgende Szene gedreht: Anna Loos und Stipe Erceg kommen als Polizisten aus dem Gebäude und halten jeweils eine große, durchsichtige Transportbos in den Händen. Offenbar wurde die Behörde zuvor durchsucht. Die beiden tragen die Boxen einmal quer über die Straße, legen sie in den Kofferraum eines dunklen SUV. Dann steigen beide Schauspieler in unterschiedliche Fahrzeuge und düsen davon.

Zunächst film das Team von einer gegenüberliegenden Verkehrsinsel und macht mutmaßlich eine Totale vom ganzen Gebäude. Danach kommt es zu einem technischen Umbau, in dem die Kamera unmittelbar vor derm Gebäude aufgestellt wird.

Eine Sprecherin des Mainzer Senders fasst den Inhalt der neuen Folge wie folgt zusammen: „LKA-Ermittlerin Helen Dorn (Anna Loos) wird undercover in die Motorradschule von Mo Tudor (Hanno Koffler) eingeschleust, um Kontakt zu ihm und seinem Umfeld aufzunehmen. Eine Woche zuvor gab es einen Überfall auf einen Geldtransporter, bei dem der Wachmann getötet wurde. DNA-Spuren am Tatort führen zu Mos Bruder Lucca (Doğa Gürer). Helen findet heraus, dass der Überfall erst der Anfang war, Drogengeschäfte und Attentate sollen folgen. Helens riskanter Einsatz scheint aufzugehen – bis Mo die Wahrheit über ihre Identität erfährt.“

Wann die Folge im ZDF zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.