(mr). Eigentlich ist die Alte Harburger Elbbrücke für Fußgänger und Radfahrer aktuell gesperrt. Denn seit Mitte Januar wird auf Höhe der Nartenstraße am Kreisverkehr gebaut und der Fuß- und Radverkehr entlang der Brücke des 17. Juni geführt. Für die TV-Produktion „Helen Dorn“ machte das zuständige Bezirksamt allerdings eine Ausnahme. In diesen Tagen wurden Szenen für eine neue Folge der beliebten ZDF-Krimireihe mit Anna Loos in der Hauptrolle als Ermittlerin Helen Dorn gedreht. Sie selbst war nicht am Set, dafür wurden aber Aufnahmen mit Hanno Koffler („Babylon Berlin“), Raymond Tarabay („Männerpension“) und Laura de Boer („Ku’damm 59“) gemacht. Die Folge hat den Arbeitstitel „Adrenalin“. Ein dunkler Kleinbus wurde für den Dreh quer auf der historischen Elbbrücke drapiert – daneben ein Motorrad mit Beiwagen. Bei leichtem Regen hatte das Filmteam sichtlich Mühe, das Motorrad trocken zu halten.

Laura de Boer (links) und Hanno Koffler bereiten

sich zu einer Fahrt mit einem Motorrad vor. Vorne baut die TV-Crew eine

Kamera auf. Fotos: FoTe Press

Eine Sprecherin des Mainzer Senders fasst den Inhalt der neuen Folge wie folgt zusammen: „LKA-Ermittlerin Helen Dorn (Anna Loos) wird undercover in die Motorradschule von Mo Tudor (Hanno Koffler) eingeschleust, um Kontakt zu ihm und seinem Umfeld aufzunehmen. Eine Woche zuvor gab es einen Überfall auf einen Geldtransporter, bei dem der Wachmann getötet wurde. DNA-Spuren am Tatort führen zu Mos Bruder Lucca (Doğa Gürer). Helen findet heraus, dass der Überfall erst der Anfang war, Drogengeschäfte und Attentate sollen folgen. Helens riskanter Einsatz scheint aufzugehen – bis Mo die Wahrheit über ihre Identität erfährt.“

Wann die Folge im ZDF zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.

Übrigens war in diesen Tagen auch ein Team von „Notruf Hafenkante“ an der Alten Harburger Elbbbrücke unterwegs. In den offiziellen Social Media-Kanälen postete das Team: „…und es geht wieder los: Motivbesichtigung für die ersten Folgen des Jahres – seid gespannt.“ Damit dürfte die Alte Harburger Elbbrücke in den kommenden Wochen erneut zur TV-Kulisse werden…

