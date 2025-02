(ha). Nach erstem Sachstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll ein betrunkener Mann (28) eine Hamburgerin (28) am 21. Februar 2025 gegen 13.40 Uhr im Bahnhof Altona beim Telefonieren massiv am Brustbereich mit den Händen angefasst haben. Die geschockte Geschädigte konnte vor Ort befindliche DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter über die Tat informieren. Die Mitarbeiter hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen angeforderten Bundespolizisten vor Ort fest. „Zwei Funkstreifenwagen der Bundespolizei erreichten umgehend den Einsatzort und konnten den Beschuldigten vorläufig festnehmen“, sagt Sprecher der Bundespolizei, Rüdiger Carstens. Der eritreische Staatsangehörige wurde zum Bundespolizeirevier in Hamburg-Altona verbracht.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,3 Promille. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Tatverdächtigen fest. Nach entsprechender Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle der Bundespolizei muss der Beschuldigte später wieder entlassen werden.

Entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf sexuelle Belästigung und Vollrausch) wurden gegen den polizeilich bekannten Mann eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt. „Die Geschädigte stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Ein Opferschutzbeauftragter der Bundespolizei wird zeitnah Kontakt zu der Hamburgerin aufnehmen“, ergänzt Rüdiger Carstens.